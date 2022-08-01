GAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Acar “spor bilimlerinden %100’e varan burs imkanı”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 2021-2022 Spor Bilimleri Fakültesi akademisyeni Prof. Dr. Mustafa Ferit Acar, fakülte ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Mustafa Ferit Acar söz konusu açıklamasında, “Fakültemizde antrenörlük eğitimi, beden eğitimi ve spor öğretmenliği, rekreasyon yöneticiliği, spor yöneticiliği şeklinde bölümlerimiz mevcut. Bir de YÖK-YÖDAK onaylı lisansüstü programlarımız var. Spor, güzel sanatlar da olduğu gibi yetenek gerektiren bir alan, o yüzden bizim girişlerde yetenek sınavlarımız var. Öğrenciye burs vereceğimiz zaman bir kriterimiz olmalı, yetenek giriş sınavındaki başarısına göre burs veriyoruz. Mesela öğrenci iyi bir takımda oynadıysa, oradan ekstra puan alırken sınav sırasında yaptığı dereceden de puan alıyor ve ikisi toplamıyla başarı puanı oluşuyor. İyi bir sporcuysa eğer öğrenci, %100’e kadar varan bursumuz mevcut. Şu anda milli takımlarımızın %80’i bizim okulumuzda okuyor. Futbol milli takımlarının hemen hemen yarısı da bizde öğrenci olarak eğitimlerine devam ediyorlar” dedi.

Acar ayrıca, “Fakültemizde beden eğitimi öğretmenliği, Türkiye’de öğretmenlik yaptığı için eğitim dili Türkçedir. Ancak spor yöneticiliği bölümü dili İngilizcedir. Ayrıca, KKTC’nin coğrafyası da spor konusunda oldukça avantajlı. Mesela bizde doğa sporları olarak yön bulma, oryantasyon, kamp gibi doğa ile ilgili derslerimiz var. Kampüsümüz ve çevresinde bulunan doğa ortamı da bu ders içeriklerimizle uyumludur” şeklinde belirtti.