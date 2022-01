GAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Acar “salgının bu kadar yayılmasının sebebi aşısızlık ve tedbirlere uyulmaması”

Girne Amerikan Üniversitesi Pandemi Kurulu Başkanı Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hasan Zafer Acar, Omicron varyantı ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu.

Acar açıklamasında;

“Halk arasında konuşulduğu gibi Omicron varyantı gelip geçici değildir, öldürücülüğü yoktur gibi düşünceler kesinlikle yanlıştır. Hala aşısızları aynı oranda öldürüyor. Bazı araştırmacılara göre long-covid uzun süreli covid hastalığına tutulanların oranı Omicron’dan daha fazla. Bu virüsün özelliği periyodik aşı yaptıranları bile öldürüyor. İnsanları öldürmüyor diyemeyiz ama bir süre sonra çok fazla öldürmeden kendinin de yaşayabileceği parazit gibi bir hale gelecek. Önemli olan disiplin ve sağlıklı yaşamdır. Öncelikle zararlı alışkanlıklarımızdan uzak durmamız lazım. Bunların önde gelenleri birincisi tatlı ve şeker. Glikoz, fruktoz gibi şeyler doğal bile olsa zehirdir. Bunların sonucunda damarlar tıkanır, kanseri 10 kat hızlandırır. İkincisi sigara ve alkoldür. Akciğer kanseri, gırtlak kanseri, mide kanseri, kalın bağırsak kanseri ve pankreas kanseri gibi hepsini 10 kat hızlandırır. Alkolün gramı bile zehirdir. Yeterince ve sağlıklı su içtiğiniz takdirde idrar renginiz su rengi olana kadar su içmelisiniz. Sağlıklı olmanın en önemli koşullarından biri su içmektir. Damarları, kanı sulandırır, kanserojen maddeler kolaylıkla atılır ve böbrek taşlarını önler. Aynı zamanda kadınlar için kozmetik faydaları vardır, cildi daha genç gösterir. Üçüncü koşul yeterince uyku. Günde 8 saat düzenli uyku en önemli koşullardan biri. Dördüncü koşul hareketlilik. Günde en az 2 saat yürüyüş veya voleybol oynamak, yüzmek. Beşinci koşul düzenli check-up . Her insanın genetik hastalıkları vardır. Örneğin meme kanseri. Düzenli check-up’tan sonra beslenmeden de bahsedelim. Beslenmede her gün yememiz gereken 6 gıda var. Birincisi sarımsak, her akşam iki diş yenilmeli. Varislere iyi gelen müthiş bir ilaçtır. İkincisi her gün bir bardak limonlu su. C vitamininden zengin anti-oksidandır. Üçüncüsü kefir. Dördüncüsü yoğurt. İkiside probiyotik içerir. Beşincisi kepek. D vitamini ve posa deposudur. Altıncısı sebzelerdir. Sağlıklı yaşamın 6. Koşulu ideal kilo. En büyük pandemi obezitedir ve tedavisi zordur. Özellikle covidle mücadelede yapılmış bilimsel çalışmalarla faydası kanıtlanmış ürünler var. Bunlar: zencefil tozu, yeşil çay, propolisdir.”

Sürü bağışıkluığı ile ilgili konuşan Acar, “Örneğin Çin’de hiç ölüm yok gözüküyor. Böyle bir şey mümkün mü ? İnsanlık için aşağılayıcı bir şeydir. KKTC’de toplam ölüm sayısı 145. Bu kadar ölümlerin sebebi tamamen aşısızların etkisi ve tedbirlere uyulmaması. İki önemli tedbirimiz var. Birincisi aşılama, ikincisi kapalı alanlarda maske. Net olarak salgının biteceği zamanı söyleyebilirim. %100 disiplin, %100 aşılama ve kapalı alanlarda %100 maske olduğu zaman kesinlikle biter” dedi.