GAÜ akademisyeni ‘Kentsizleşmeye’ dikkat çekti

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç.Dr. Senem Zeybekoğlu Sadri Tasarım Atölyesi Kadıköy (TAK)’da kentleşmenin sosyal ve ekolojik etkileri üzerine bir seminer gerçekleştirdi.

GAÜ Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi, Kadıköy Belediyesi ve Tasarım Atölyesi Kadıköy (TAK) işbirliğinde düzenlediği yaz okulu bünyesinde, yeni bir bilim alanı olan ‘Kentsizleşme’yi ilk defa İstanbul’da anlatmaya başladı.



‘Kentsizleşme’ temalı seminerde özellikle İstanbul’dan örneklerle kentleşmenin son yüzyıl içerisinde sosyal yapının değişimi ve İstanbul ekolojisinde oluşturduğu tahribat üzerine bilgiler sunan Doç.Dr.Senem Zeybekoğlu Sadri, özellikle ormansızlaşma, toprak kaybı ve kirlilik üzerine yoğunlaşarak çeşitli örnek üzerinden kentleşmenin oluşturduğu etkileri anlattı. Seminere yaz okulu çerçevesinde İstanbul’da bulunan Girne Amerikan Üniversitesi mimarlık fakültesi öğrencileri ve çok sayıda araştırmacı ve mimarlık alanı öğrenci katılım gösterdi.