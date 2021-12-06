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GAÜ Akademisyeni Esenyel “halkın iradesi her şeyin üstünde olmalı, halk iradesi dışında hiçbir unsur kabul edilemez”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmet Esenyel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti siyasi durumu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

06 Aralık 2021 Pazartesi 15:16
GAÜ Akademisyeni Esenyel “halkın iradesi her şeyin üstünde olmalı, halk iradesi dışında hiçbir unsur kabul edilemez”

Prof. Dr. İsmet Esenyel açıklamasında “Halkın yüzde yetmiş yediye yakını devletten para çekiyor. İster emekli, ister kamuda istihdam edilen kişilerin genel Kuzey Kıbrıs bütçesi ve maliyesi içerisindeki oranı yüzde yetmiş yedisi. Geriye kalan diğer yüzde yirmi üçlük oran ile ekonomiyi, eğitimi, turizmi parlatacaksınız, altyapıyı geliştireceksiniz, hepsinden önemlisi Kuzey Kıbrıs’ı tanıtacaksınız., Covid, Global pandemi bir de siyaset kendi geleceğini, ülke geleceğinden önce görür ise ülke yüzde otuz beş gibi bir açık ile bir yıl sonrasını planlamaya itilir. Sonuç tam bir hüsran. Kamu çok şişmiş durumda yıllardır iktidara gelen partiler, "o senin kızın, bu benim oğlum  idare edin, yerleştirin bu gençleri kamuya, onlar bizdendir, hiç merak etme.  Bakıyorsunuz böyle küçük bir toplum içerisinde, bu kadar çok sık hemen hemen on üç ayda bir seçim oluyor ise düşünmek lazım. Bu periyot içerisinde ise yeni haklı veya haksız bu vatandaşlar yapılıyor ise, takdir edersiniz ki bu yeni vatandaşlar vatandaş yapılırken belirli sözler de alınarak bu ülkenin vatandaşı yapılıyor. Uzun lafın kısası, iktidara hizmet eden bu yeni vatandaşlar var. Bu yüzdendir ki birbirine adeta gebe olan iki taraf da sistemi bozmuyor ve o yüzden hemen hemen aynı yüzler yıllardır siyaseti adeta meslek edinen bu dostlarımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni idare ediyor” dedi.

Esenyel açıklamasının devamında, “Siyasetçilerimizin hiçbirinin suçu yok. Seçiliyorlar sonuçta. Yıllardır yapılan tarihin tekerrür ediyor olması. Bu kadar çok hekim doktorun siyasetin içerisinde olması bence doğru değil. Hekim sağlığı yönetebilir ama, eğitim, turizm, ekonomi, çalışma, ulaştırma bayındırlık, İçişleri ve diğerlerini yönetemez. Zaten yönetebilecek kabiliyette olsalar ülke olarak bu halde olmazdık. Doğruya doğru. Liyakat her şeyin üzerinde olmalı Parlamentoda görev alan herkes liyakat sistemine göre seçilmeli. Hadi seçilmedi diyelim, alt kadrolar, müsteşarlar, özel kalem, bakanlık müdürleri, gerçekten de bakanı doğru yönlendirme kapasitesi olacak kişilerden seçilmeli. Sadece "o bizden, bu bizden değildire"  bakılmamalı. Halkın iradesi her şeyin üstünde olmalı Halk iradesi dışında hiçbir unsur kabul edilemez. Kuzey Kıbrıs halkı artık şapkasını önüne eğerek düşünmeli. Bu siyasetçiler kim tarafından seçiliyor? Halk neden yıllardır bu şikayet edilen sistemi sonlandırmak için çaba sarf etmiyor? Ülkemizde bu kadar kendi alanın uzmanı, doktoru, doçenti hatta profesörü olan kişiler seçilmiyor da hep aynı yüzler siyasetin önemli halkalarını oluşturuyor? Meşhur bir söz var "Halklar hak ettikleri gibi yönetilir…" Gençler bu ülkeye kök salsın, çocuklarımız ona buna mahkum olmasın diyor isek, halkımız  kimi seçerken iyice düşünmeli” şeklinde konuştu.

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