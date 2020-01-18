GAÜ Akademisyeni Dr. Akyar, Akdeniz’deki sondaj çalışmalarını değerlendirdi

Ürdün ve Türkiye’nin toplandıktan sonra sadece Ürdün’ün toprağı kullanıldığını, Mısır Türkiye’nin bölgede özellikle Doğu Akdeniz’de hakim güç olmasını istemediklerini vurgulayan Akyar; “Buna İsrail’i de dahil edebiliriz. Çünkü dün Kahire’ de Doğu Akdeniz gaz formu kurulmuştu. Buna aslında geçen senenin tam Ocak ayında karar vermişlerdi ama şuanda artık resmi olarak Doğu Akdeniz gaz formu uluslararası bir kuruluş olarak kuruldu. Merkezi Kahire ABY ve BM’ye akredite oldu ve bu önemli bir gelişmedir. Sonrasında bu gaz formu Doğu Akdeniz’de çıkan gazın Avrupa’ya transferi ile ilgili çalışmalar yapılacak daha önce belirtmiş oldukları gibi dolayısıyla Suriye ve Lübnan’ı almadılar buraya sonrasında yapılan mutabakatın bir benzeri olarak öncelikle Lübnan daha sonra Suriye İsrail arasında da yapılması gerektiğini biliyoruz. Şuandan Doğu Akdeniz’de denklem dediniz ama durum henüz netlik kazanmış değil. Denklemin parçaları hazır değil çünkü hatırlarsanız İsmet Projesi’nin imzalama törenine İtalya katılmadı. İsrail “ İmzalıyorum ama ben bunu sonuna kadar arkasında durmak içinde gemi gönderemem’’ dedi. Türkiye; Moskova’da ve Libya’da; Libya ile ilgili görüşürken güvenlik birimleri yani hem Türkiye’nin TİM’i hem Suriye’nin güvenlik birimi ile onlar görüştüler dolayısıyla denklem diyoruz ama Mısır barış çabalarını destekledi. Türkiye’nin Dış İşleri Bakanı’nın dün yapmış olduğu açıklaması mevcut” dedi. Akyar; şuanda bir denklemden ziyade Doğu Akdeniz’de satranç oynandığını belirterek bu satrancın en önemli taşlarından birisinin diplomasi olduğunu kaydetti.
Dr. Sadık Akyar; “Bir yerde de artık gazı bulmamız lazım. Bununla ilgili belki çabalar da arttırılabilir. Herhalde önümüzde ki günler de bununla ilgili de değişik şeyler olabilir. Belki Türkiye başka ülkelerle de işbirliği yapılabilir bu kesinlikle zaten arttırmıştır. Bu Kıbrıs’a nasıl etki edecek derseniz; tabi bu şuanda Kıbrıs’ta ki hem seçimleri hem ondan sonra ki Kıbrıs’ın federasyonu mu iki devlet mi onu da etkileyecektir. Tanınması için bir başlangıç olabilir önümüzde ” dedi.