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GAÜ Akademisyeni Doç. Dr. Saygılı “yeni medya bölümümüz önem kazanıyor”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), İletişim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Neriman Saygılı iletişim çağında yaşadığımız şu günlerde iletişim alanının öneminden ve fakültenin bu alandaki yerinden bahsetti.

16 Ağustos 2021 Pazartesi 18:55
GAÜ Akademisyeni Doç. Dr. Saygılı “yeni medya bölümümüz önem kazanıyor”

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“Fakültemizde YÖK’ten onaylı Halkla İlişkiler, Radyo Televizyon Sinema,  Basın Yayın, Yeni Medya, İletişim ve Medya bölümlerimiz mevcut olup, iki dilde eğitim verilmektedir. Aynı zamanda meslek yüksekokulu adı altında 2 yıllık programlarımız da var” diyen Saygılı, “İletişim çağımızın olmazsa olmazıdır. Kurumları insanları yönlendiren aydınlatan bir alandır. Biz bunu aslında pandemi döneminde çok etkin bir şekilde gördük. Teorik bilgilerin yanı sıra uygulama alanları da çok fazla önemlidir” dedi.

“Fakültemizin yerel medya ile de iş birlikleri vardır, öğrencilerimiz iç içedir. Stajlarında da buralardan yardım alabiliyorlar, eğitim alanlarında uygulama gerektiren teknik bilgiler de dahil olmak üzere her türlü bilgide üniversitemizin medya koordinatörlüğü de destek veriyor. Özellikler Yeni Medya bölümümüzde çok özel bir eğitim veriyoruz. Yaklaşık 3. Eğitim dönemine girdi ve pandemi dönemi bu alanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi bizlere. Geleneksel medyanın öldüğü bir zamanda dijital medyanın gündeme gelmesi bizlere ciddi oranda önemli olduğunu gösterdi. Krizlerde nasıl doğru bilgiler aktarılır, krizler nasıl yönetilir bunlar gösterildi”.

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