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GAÜ Akademisyeni Doç Dr. Saygılı “iletişim bilimleri geleceğin mesleği olarak tanımlanmaktadır”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), İletişim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Neriman Saygılı, iletişim bilimlerinin geleceğin mesleklerinden biri olduğunu söylerken iletişim çağında yaşadığımız şu günlerde iletişim alanının oldukça önemli olduğunu belirtti.

08 Ekim 2021 Cuma 16:31
GAÜ Akademisyeni Doç Dr. Saygılı “iletişim bilimleri geleceğin mesleği olarak tanımlanmaktadır”

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Doç. Dr. Neriman Saygılı yaptığı açıklamada, “İletişim Bilimleri geleceğin mesleği olarak tanımlanmaktadır. Doğal olarak bu alandan mezun olmuş bir öğrenci de iş bulma konusunda çok şanslı konuma gelmektedir. Sadece iş şansı değil, ilgili alanda uzmanlaşmak da bu mesleğin önemini arttırmaktadır. Bu nedenle üniversitemizde İletişim Fakültesi lisans ön lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi alan öğrencilere uzmanlaşma imkanı sunmaktadır. Tezli ve tezsiz olarak sürdürülen programlarda iki dilde (Türkçe-İngilizce) eğitim alma imkanı bulunmaktadır” dedi.

“Fakültemizde YÖK’ten onaylı Halkla İlişkiler, Radyo Televizyon Sinema, Basın Yayın, Yeni Medya, İletişim ve Medya bölümlerimiz mevcut olup, iki dilde eğitim verilmektedir. Aynı zamanda meslek yüksekokulu adı altında 2 yıllık programlarımız da var” diyen Saygılı, “İletişim çağımızın olmazsa olmazıdır. Kurumları insanları yönlendiren aydınlatan bir alandır. Biz bunu aslında pandemi döneminde çok etkin bir şekilde gördük. Teorik bilgilerin yanı sıra uygulama alanları da çok fazla önemlidir” dedi.

“Fakültemizin yerel medya ile de iş birlikleri vardır, öğrencilerimiz iç içedir. Stajlarında da buralardan yardım alabiliyorlar, eğitim alanlarında uygulama gerektiren teknik bilgiler de dahil olmak üzere her türlü bilgide üniversitemizin medya koordinatörlüğü de destek veriyor. Özellikler Yeni Medya bölümümüzde çok özel bir eğitim veriyoruz. Yaklaşık 3. Eğitim dönemine girdi ve pandemi dönemi bu alanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi bizlere. Geleneksel medyanın öldüğü bir zamanda dijital medyanın gündeme gelmesi bizlere ciddi oranda önemli olduğunu gösterdi. Krizlerde nasıl doğru bilgiler aktarılır, krizler nasıl yönetilir bunlar gösterildi”.

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