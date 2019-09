GAÜ Akademisyeni Doç. Dr. Sarı’nın, “Proaktif Siber İstihbarat ve Füzyon Modeli” çalışması Almanya’da yayınlandı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İşletme Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Arif SARI’nın, doktora öğrencisi Uğur Can Atasoy ile birlikte hazırladığı “Intel Fusion Technique for Proactive Cyber-Intelligence Model for the IoT” isimli kitap bölümü Almanya merkezli “Springer" yayınevi tarafından “Security, Privacy and Trust in the IoT Environment” isimli kitapta yayınlandı.

Çalışmalarında Siber Tehdit İstihbaratı için yeni ve Proaktif bir modeli ortaya çıkardıklarını ve bu modele ilişkin çeşitli uygulamalar tasarladıkları belirten Doç. Dr. Arif SARI, hazırladıkları kitap bölümünde doğru ve daha zengin bir istihbarat akışı için Nesnelerin İnterneti (IoT) konseptinin netleştirilmesi ve tüm Siber İstihbarat yaşam döngüsüne entegre edilmesi gerekliliğini belirtti. Doç. Dr. SARI, önceden hazırlamış oldukları Fog Ağlarda İçerik-Duyarlı Akıllı Sistemler ile akıllı cihazlarda üretilen verileri toplayarak yerel bir noktada kullanılan algoritmalar ile analiz edilmesini ve ihtiyaç olunan kadarının merkezi sunuculara gönderilmesini sağladıklarını belirterek, bu çalışmalarında disiplinlerarası yeni bir methodu denediklerini belirtti.

Sarı: “Yetiştirdiğimiz Öğrenciler, Teorik Bilgilerin Yanında, Uygulama Tecrübesi Edinme Fırsatı Yakalıyor”

Yaptıkları çalışma içerisinde elde etmiş oldukları bulguları tasarlamış oldukları Siber İstihbarat paneli üzerinde görselleştirdiklerini ve daha anlaşılabilir hale getirdiklerini belirten Doç. Dr. Arif SARI, mevcut çalışma içerisinde özellikle uygulama kısımlarında Uğur Can Atasoy gibi doktora öğrencilerinin aktif olarak rol almalarının önemine değinerek, sahaya yetiştirdikleri öğrencilerin teorik bilgilerin yanında uygulama tecrübesi edinme fırsatı da yakaladıklarını, ayrıca ortaya çıkardıkları çalışmaların ise uluslararası arenada önemli yerlerde yayınlandığını belirtti.