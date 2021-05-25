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GAÜ Akademisyeni Doç. Dr. Gülcan, uluslararası bilim kongresine oturum başkanı olarak katıldı

Girne Amerikan Üniversitesini (GAÜ) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (RPD) Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nur Yeliz Gülcan, 4. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu’nda GAÜ ve KKTC’yi temsil etti.

25 Mayıs 2021 Salı 14:34
GAÜ Akademisyeni Doç. Dr. Gülcan, uluslararası bilim kongresine oturum başkanı olarak katıldı
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Farklı disiplinlerde çalışan çok sayıda yerli ve yabancı bilim insanlarının bir araya gelerek, akademik tartışmalarda bulunup, görüşlerini bildirdikleri 4. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, çevrimiçi olarak gerçekleşti.

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Türkçe ve İngilizce gerçekleşen oturumlar ve panellerden oluşan bu önemli etkinlikte GAÜ Eğitim Fakültesi RPD Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nur Yeliz GÜLCAN hem oturum başkanlığı görevini yerine getirerek hem de bilim tarihi alanındaki çalışmasıyla temsil etti.

Doç. Dr. Gülcan, çalışmasında özellikle İslam dünyasında yaygın olarak kullanılan usturlabın, Avrupa’da saat yapımında kullanılmasını ele alarak, bu bağlamda da halen çalışır durumda olan en eski saat olan Prag Astronomik Saati “Orloj”u bir çeşit büyük bir usturlap örneği olarak yorumladı.

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Anahtar Kelimeler:
Doç. Dr. Nur Yeliz Gülcan4. Uluslararası FelsefeEğitimSanat Ve Bilim Tarihi Sempozyumu
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