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GAÜ Akademisyeni Doç. Dr. Esenyel pandemi sürecinde etkilenen turizmi değerlendirdi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Küresel Stratejik İşbirlikleri Direktörü ve Konaklama ve Turizm İşletmeciliği Yüksekokulu Akademisyeni Doç. Dr. İsmet Esenyel, hayatın her alanını olumsuz bir şekilde etkileyen Covid-19 pandemisinin turizm sektörünü nasıl etkilediği ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu.

22 Ağustos 2021 Pazar 15:55
GAÜ Akademisyeni Doç. Dr. Esenyel pandemi sürecinde etkilenen turizmi değerlendirdi

Doç. Dr. Esenyel açıklamasında, “Tüm dünyanın önde gelen turizm destinasyonları gelecekle ilgili planlamalarını yapmaya başladı. Bizim ülkemizde de aynı. Hatta daha da ileride hamleler yapılıyor. Cruise gemileri Girne Limanı’na yanaşacak, Azerbaycan ile yapılan anlaşmalar neticesinde zengin Azeriler yatırım ve tatil için turistleri buraya dolacak. Hatta Hollanda'dan gelen parlamento üyesi bayan söz verdi, gelecek yıl Ada'nın kuzeyi Hollandalı kaynayacak. Güneyli komşular bile ayağa kalktı, sakın oraya turist getirmeyin sizi sonra öldürürler dedi. Çok büyük hamleler, inşallah memleketimizde turizm patlaması olacak. İster inanın, ister inanmayın, Kuzey Kıbrıs Akdeniz çanağının en popüler destinasyonu olacak. En sonunda patlıyoruz… Şimdi yirmi altı bin olan yatak sayımız o kadar çok rezervasyon alacak ki, önümüzdeki yıl yer bulmakta zorlanan turistler 2023, 24, 25 yılı odalarını kapatacak. Şükürler olsun Rabbime, bu günleri de bize gösterdiği için. Bin şükürler olsun. Pandemi öncesinde yıllardan beri dünyanın en çok ziyaretçi alan ülkesi Fransa, en çok turizm geliri elde eden ülkesi Amerika idi. Akdeniz ülkesi İspanya ziyaretçi turizm gelirinde ikinci sıradaydı. Tepetaklak olan öngörü ve beklentiler Kuzey Kıbrıs özelinde hal böyle iken acaba Avrupa'nın önde gelen turizm destinasyonların durumu ne? Dünyanın en çok ziyaretçi alan destinasyonu Fransa’nın bu yıl sonuna kadar alacağı ziyaretçi sayısı, turizm otoritelerine göre 2019 yılının yarısına kadar yetişemeyecek” dedi.

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Pandemi sürecinde, bu kadar yangın ve doğal felaketler olmasına rağmen, Türkiye turizm tarihinde ilk kez ziyaretçi sayısında İspanya’dan fazla oldu. Yunanistan yangın ve pandemi ile savaşırken 2020 istatistiklerinin önüne geçecek. Güneyli komşular her şeye rağmen, pandemi ve vaka sayıları düşünüldüğünde özellikle Rusya Federasyonundan gelen turistler ile doldu, taştı. Çok ciddi çalışan, pandemi karantina, bileklik gibi faktörleri elinin tersi ile iten bir yönetim, doğru idare edilen tur operatörü ve otelci ilişkisi sonucunda yakalanan büyük bir başarı. Türkiye'de geçen yılı yaklaşık 3,5 milyon turistle kapatan Antalya, her türlü sıkıntıya rağmen bu rakamı Ağustos ayında aştı. Günümüzde kitle turizminin (deniz, kum, güneş - Sea, Sun, Sand (3S) odak noktası Hub durumunda olan Akdeniz bölgesi ve en yeni tesisler ve muhteşem otel kalitesi ile Türkiye karşısında seksenli yıllarda gelişimini tamamlayan Avrupa otelleri seyahat endüstrisi en az beş yıl toparlanamayacak ağır darbe aldı. Bu sebeple de dengeler değişiyor”.

Esenyel açıklamasında ayrıca, “Cruise gemileri dolusu Rus ve Azeri gardaşlar, Almanlar, Ahbap İngilizler Dünya’da bilinen ve tanınan Girne Limanı’na ve altyapısı müthiş olan Mağusa Limanı’na geliyor. Hazırlıklı olun Girne ve Mağusa esnafı. Doldurun dükkanlarınızı. Satacak mal bulamayacaksınız” şeklinde de konuştu.

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Son Güncelleme: 22.08.2021 16:00
Anahtar Kelimeler:
Pandemi SüreciTurizmIsmet EsenyelGaü
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