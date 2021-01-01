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GAÜ Akademisyeni Doç. Dr. Çakır, “Kıbrıs Masalları”nı incelediği bildirisini, uluslararası sempozyumda sundu

01 Ocak 2021 Cuma 16:29
GAÜ Akademisyeni Doç. Dr. Çakır, “Kıbrıs Masalları”nı incelediği bildirisini, uluslararası sempozyumda sundu
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GAÜ Akademisyeni Doç. Dr. Çakır, “Kıbrıs Masalları”nı incelediği bildirisini, uluslararası sempozyumda sundu

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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği bölümü öğretim görevlisi Doç. Dr. Ramazan Çakır’ın, katılmış olduğu uluslararası kongre ve sempozyumlarda bildirilerini sunarken, makaleleri dergilerde yayınlandı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Doç. Dr. Ramazan Çakır; Eylül 2020’de “VI. International Congress of Teaching Turkish as a Foreign Language” kongresinde ve Ekim 2020’de Ankara'da gerçekleşen Uluslararası Kültür ve Sanatı Sempozyumu’na GAÜ adına katıldığını ve "Kıbrıs Masallarında Yer Alan Geleneksel Değerlerin Ward’s Bağlantı Yöntemiyle Sınıflandırılması ve İncelenmesi " konulu bildirisini sunduğunu ifade etti.

Doç. Dr. Çakır ayrıca, Aralık 2020’de; Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Alanında Hazırlanan Yedi İklim Kitap Setinin Anonim Türk Halk Edebiyatı Unsurları Açısından İncelemesi isimli makalesinin, ”Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi” Dergisi’nde, “Türkmen-Türk Düğün Törenlerinde Söylenen Alkış-Dileklerin Kullanım Yerleri” isimli makalesinin ise “Türk Dünyası İncelemeleri” Dergisi’nde yayınlandığını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Girne Amerikan üniversitesiGaüRamazan Çakır
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