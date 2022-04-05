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GAÜ Akademisyeni Bulut: Üniversitemizde etkinlikler hız kesmeden devam ediyor

GAÜ İletişim Fakültesi Radyo Televizyon-Sinema Bölüm Başkanı Dr. Ece Kahraman Bulut GAÜ’nün yeni akademik dönemine ilişkin yaptığı açıklamada, “Üniversitemizde etkinlikler hız kesmeden devam ediyor” dedi.

05 Nisan 2022 Salı 16:04
GAÜ Akademisyeni Bulut: Üniversitemizde etkinlikler hız kesmeden devam ediyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim Fakültesi Radyo Televizyon-Sinema Bölüm Başkanı Dr. Ece Kahraman Bulut GAÜ’nün yeni akademik dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

GAÜ İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon-Sinema Bölüm Başkanı Dr. Ece Kahraman Bulut, bahar döneminin gelmesi ile GAÜ olarak daha da hareketlendiklerini ifade ederek eğitimin online olarak devam ettiği dönemde dahi etkinliklerin hız kesmeden sürdüğünü belirtti.

Bulut ayrıca konuşmasında, GAÜ İletişim Fakültesi öğrencilerinin GAÜ Medya Birimi ile entegreli olarak çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

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Dr. Ece Kahraman Bulut’un açıklaması şu şekilde:

“Yüz yüze yapılan her şey çok daha verimli geçiyor bunlara dersler de etkinlikler de dahildir. Birçok şeyi daha donanımlı aktarabiliyoruz. Pandeminin ardından gerçekleşen yüz yüze olan eğitim dönemimizde üniversite olarak birçok başarılı etkinliğe imza attık. Özellikle İletişim Fakültesi olarak gerçekleştirdiğimiz 21 Aralık’ta Şehitleri Anma Günü etkinliğimiz vardı.

Fakültemiz akademisyeni Yrd. Doç. Muharrem Özdemir’in de oldukça başarılı bir belgesel sunumu gerçekleşti. Bu şekildeki etkinliklerle tarihe de ışık tutulmuş oluyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi “Geçmişini bilmeyen toplumlar geleceğe yön veremez” sözünden de feyz almaktayız. Bir başka gerçekleştirdiğimiz etkinlik ise İletişim ve Eğitim Fakültesinin ortak çalışması kapsamında 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde gerçekleşen bir organizasyondu. Yine çok yakın bir tarih olan 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Etkinliği de organize ettik. Bizler üniversite olarak bir yandan toplumsal konulara değinip bir yandan da önemli günleri mutlaka anıyoruz.

İletişim Fakültesi öğrencilerimiz pratik olarak etkinliklerde kampüs hakkında haberler yazarak, fotoğraf çekebiliyorlar ve bu onların çok daha derslerini anlamalarını sağlıyor. Derste öğrendiklerini pratikte de eyleme dökebiliyorlar. Gençlerin ilgi duydukları alanları iyi belirlemek lazım, şu an yönelim daha çok sosyal medya mecralarına doğrudur.

Derslerde öğrencilerimizle fikir alış verişi yaptığımızda yönelttikleri fikirler genelde dijital medya üzerine oluyor. Birbirinden orijinal fikirler ve projeler geliştiriyorlar ve bizler öğretmenleri olarak her zaman onlara destek veriyoruz. Üniversitemiz akademisyenleri olarak her zaman GAÜ öğrencilerinin yaratıcılıklarını geliştirmelerini ve farklı bakış açıları ile konulara bakmaları gerektiğini vurguluyoruz.”

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Anahtar Kelimeler:
Gaü
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