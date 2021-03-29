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GAÜ Akademisyeni Altan, aile ve ergen arasında ki iletişime dikkat çekti

Girne Amerikan Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Dilara Altan, aile ve ergen arasında davranışsal ve duygusal problemlere karşı nasıl işbirliği yapılacağı hakkında konuştu.

29 Mart 2021 Pazartesi 16:17
GAÜ Akademisyeni Altan, aile ve ergen arasında ki iletişime dikkat çekti
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“BU SÜRECE ÇOCUKLAR KADAR AİLELER DE HAZIR OLMALI”

Dilara Altan;” Küçük çocuğunuz artık büyüyor, bu sizi korkutmasın, aksine ; ‘büyümek’ kelimesi aslında her ne kadar basit bir şekilde telaffuz edilse de aileler için ne kadar da anlamlı ve zor bir süreç olduğunun hepimiz farkındayız. Çocuğunuz artık sizden ayrı bir birey olma yolunda sağlam ve kararlı adımlar atmaya hazır. Bu sürece sadece onun hazır olması değil, siz değerli ailelerin de hazır olması çok önemli.”

“KULLANDIĞINIZ DİLE DİKKAT EDİN.”

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Altan;” Bu süreci hem kendinizi hem de çocuğunuzu yıpratmadan, kolayca ve keyifle atlatabilmek için yapılması gerekenler şunlardır: Kendi sınırlarınızı belirleyin ve kullandığınız dile dikkat edin. Bir örnek verecek olursak; Sinemadan sonra eve gel.’ cümlesi yanlışken, Lütfen sinemadan sonra doğrudan eve gel ve başka bir yere gitme.’ cümlesi doğru bir cümledir.
‘Filmden sonra doğruca eve geldiğin için teşekkür ederim.’ Cümlesi de doğru bir cümle olarak kabul edilir.”
 

“GÖREV VE SORUMLULUK BİLİNCİNİ ÖĞRETİRKEN AYNI ZAMANDA GELİŞTİRİN”

Altan;” Görev ve sorumluluk bilincini öğretirken aynı zamanda  geliştirin. Aileler tarafından yapılan en büyük hatalardan birisi görev ve sorumluluk olgularının birbirine karıştırılmasıdır. Bir örnek verecek olursak; oda toplamanın bir görev, sağlıklı beslenmenin bir sorumluluk olduğunu söylemek doğru olur.”

“DEĞİŞEN DURUMLAR KAŞISINDA KURALLARI GÖZDEN GEÇİRMEYE İSTEKLİ OLUN”

 Altan;” Değişen durumlar karşısında kuralları gözden geçirmeye istekli olun. Yaş ve buna bağlı taleplere karşı esnek olun. Sonuçları çocuğunuzla beraber değerlendirin. Tutarlı olun, mahremiyete saygı gösterin, takdir edin, onu koşulsuzca sevdiğinizi her zaman gösterin.”

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