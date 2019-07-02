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GAÜ Akademisyeni Akyar, füze olayı ile ilgili değerlendirmede bulundu

GAÜ Akademisyeni Akyar, füze olayı ile ilgili değerlendirmede bulundu

02 Temmuz 2019 Salı 17:33
GAÜ Akademisyeni Akyar, füze olayı ile ilgili değerlendirmede bulundu

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Siyaset Bilimleri Fakültesi Akademisyeni ve GAÜ Uluslararası Güvenlik Araştırmaları Merkezi Müdürü Dr. Sadık Akyar, önceki akşam Lefkoşa Taşkent civarlarına düşen S-200 füzesi ile ilgili değerlendirmede bulunarak, paniğe gerek olmadığını vurguladı.

Akyar: Büyük bir ihtimalle Rus yapımı Suriye füzesidir

Uluslararası Güvenlik Araştırmaları Merkezi Müdürü Dr. Sadık Akyar, bu füzenin çok büyük ihtimalle Rus yapımı bir Suriye füzesi olabileceğini kaydederek, “Angara” olarak da bilinen bu füzelerin menzilinin 250-300 kilometre olduğunu ve teknolojilerinin ve güdüm sistemlerinin eski teknoloji olduğunu belirtti.
Akyar, bu füzelerin 1950-1960 teknolojisi ile yapılan füzeler olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: “Eski bir teknoloji ve güdüm sistemine sahip bu füze çok büyük bir ihtimalle güdümden çıktı. Büyük bir ihtimalle de Suriye’ye giriş yapmaya çalışan İsrail jetine atılmış bir füzedir. Güdümden çıkınca da buraya düştü. Füzede havada üç adet patlama olduğunu görenler var. Eğer böyle olduysa da büyük bir ihtimalle serbest düşüşe geçince, kendi kendini imha etti”.

“Zehirli olması gibi bir tehlike yok”

Füzelerin zehirli yani biyolojik, kimyasal ya da nükleer kısmının başlığı olduğunu söyleyen Akyar, “Eğer düşen bu kısmı olsaydı, şu anda bunları konuşmamız bile mümkün olmazdı” dedi. Akyar, füzenin zehirli olması gibi bir tehlikenin şu anda mümkün olmadığını ifade ederek, füzelerin patlayıcı yerinin başlığı olduğunu yineledi.

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“Sivil savunmanın bu konuda eğitime ihtiyacı var”

Sadık Akyar, sivil savunmanın bu konuda eğitime ihtiyacı olduğunu, olay olur olmaz halkın söz konusu bölgeye girip, sivil savunma ekiplerinin de hiçbir koruma olmadan orada görev yaptığını ifade etti. Akyar, “Olayın ardından sivil halkın oraya girmesi yasaklanmalı ve sivil savunma ekipleri ya da görev yapacak diğer ekipler de özel korumalı kıyafetlerle girmeliydi” şeklinde konuştu.

“Nereden geldiği radar izleri ile ortaya çıkacaktır”

olayın ardından ortaya çok fazla komplo teorilerinin de atılmaya başlandığını kaydeden Akyar, bu gibi durumlarda zaten devletlerin bir biri ile temasa geçtiğini hatırlattı. Akyar, radar izleri ile zaten durumun açık ve net bir şekilde anlaşılacağını ifade etti. Sadık Akyar ayrıca Başbakan Ersin Tatar’ın da burada soğukkanlı duruşunun çok güzel bir örnek olduğunu anlattı.
“Bu Olayı Çok da Büyütmeye Gerek Yok”

Akyar, olayın talihsiz bir olay olduğunu ancak bu olayı çok da büyütmeye gerek olmadığını bildirdi. Ülkenin bir turizm, üniversite ve huzur ülkesi olduğunun altını çizen Akyar, kısa süre önce Avrupa’nın göbeğinde de ikinci dünya savaşından kalan bombaların bulunduğu ve imha edildiğini hatırlattı. Sadık Akyar, “Malzemeler yetkililer tarafından incelenince olay anlaşılacak. Ancak panik yaratmamak gerek… Unutulmaması gerekir ki burası bir turizm, bir huzur adası… Daha önceleri birçok ülkede daha vahim olaylar yaşanmıştır” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Sadık Akyar Füze
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