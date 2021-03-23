GAÜ akademik ve idari personoline pcr testi yapıldı

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, Covid-19 Pandemi döneminin ilk gününden itibaren üniversite olarak, tüm kampüs içerisinde ve üniversiteye bağlı tüm alanlarda gerekli tüm önlemlerin alındığı belirtildi.

Son olarak, Sağlık Bakanlığı’na bağlı ekipler tarafından, GAÜ bünyesinde görev alan tüm akademik ve idari kadroya yönelik önlem maksatlı PCR testi uygulandığı bildirildi.

bulaş hızının en aza indirilmesi için bakanlıklar ve yerel yönetimler ile sürekli istişare içerisinde olunduğu belirtilen açıklamada, Pandemi süreci içerisinde, rutin kontrollerin belirli aralıklar ile; kampüs içerisinde ki önlemlerin ise etkin bir şekilde sürdürüleceği vurgulandı.