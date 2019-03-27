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GAÜ 6. Tiyatro Günleri,  “Ruki” oyunu ile devam ediyor

GAÜ 6. Tiyatro Günleri,  “Ruki” oyunu ile devam ediyor

27 Mart 2019 Çarşamba 15:36
GAÜ 6. Tiyatro Günleri,  “Ruki” oyunu ile devam ediyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Sahne Sanatları Yüksekokulu, Drama ve Oyunculuk Bölümü tarafından bu yıl 6’ıncısı gerçekleştirilen Tiyatro Günleri, “Ruki” oyunu ile yarın  saat 20.00’da Girne Amerikan Üniversitesi Uluslararası Kongre Merke Spectrum Hall’de devam edecek.

 Oyunda, “Suskunlar”, “Maral” ve “Bizim Hikaye” gibi dizilerin başrol oyuncusu ve Türk Tiyatrosu’nun önemli oyuncularından Reha Özcan, asrın yarası olan ırkçılığı ele alıyor.

Rike Reiniger tarafından yazılan oyun, Dr. Phil Gülen İpek Abalı tarafından Türkçe'ye çevrildi. Kerem Kuraner'in yapımcılığını üstlendiği oyunun yönetmeni Reha Özcan'.  Oyunun müzik tasarımı Serkan Alkan, koroegrafisi ise Sibel Sürel'e ait.

Bu yıl 6’ıncısı düzenlenen GAÜ Tiyatro günleri, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi’nin katkılarıyla, KKTC Telsim  Dance FM, Le Chateau Lambousa Hotel, Ektam Kıbrıs LTD., Gülgün Süt Ürünleri ve Koli İnşaat Firmaları sponsorluğunda gerçekleştiirliyor.

27 Mart – 5 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan GAÜ 6’nci Tiyatro Günleri, yarın sahne alacak Ruki oyununun ardından, 1 Nisan Pazartesi Şifa Niyetine, 2 Nisan Salı; Two Turkish Tenors, 3 Nisan Çarşamba; Antigone, 4 Nisan Perşembe Sevgili Doktor ve 5 Nisan Cuma kapanış oyunu Hoş geldin,  Girne Amerikan Üniversitesi Uluslararası Kongre Merkezi Spectrum Hall’de tiyatro severlerle   buluşacak.

GAÜ 6. Tiyatro Günleri kapsamında sahnelenecek oyunların  biletleri; Girne Akpınar Pastanesi, GAÜ Pitstop, Lefkoşa Zehra 11 cafe ve online olarak www.gisekibris.comadresi üzerinden satışa sunuldu.

Konuyla ilgili detaylı bilginin 0(392) 650 2000 dahili 1165 numaralı telefon ile www.gau.edu.tradresi ve gaupr@gau.edu.tr adresinden alınabileceği belirtilen açıklamada, bilet fiyatlarının; öğrenci 10 TL, tam ise 25 TL olduğu ifade edildi.
 

Son Güncelleme: 27.03.2019 21:35
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