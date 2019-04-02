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GAÜ 6. Tiyatro Günleri devam ediyor

GAÜ 6. Tiyatro Günleri devam ediyor

02 Nisan 2019 Salı 12:45
GAÜ 6. Tiyatro Günleri devam ediyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Sahne Sanatları Yüksekokulu, Drama ve Oyunculuk Bölümü tarafından Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği katkılarıyla düzenlenen GAÜ 6. Tiyatro Günleri “Şifa Niyetine” oyunuyla devam etti.

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, bugün “Two Turkish Tenors”, yarın “Antigone”, Perşembe günü “Sevgili Doktor” ve cuma günü de “Hoşgeldin Boyacı” sahnelenecek.
GAÜ 6. Tiyatro Günleri kapsamında sahnelenecek oyunların biletleri; Girne Akpınar Pastanesi, GAÜ Pitstop, Lefkoşa Zehra 11 Cafe ve online olarak www.gisekibris.com adresi üzerinden satışa sunuldu.

Konuyla ilgili detaylı bilginin 0(392) 650 2000 dahili 1165 numaralı telefon ile www.gau.edu.tr adresi ve gaupr@gau.edu.tr adresinden alınabileceği belirtilen açıklamada, biletler öğrenci için 10 TL, yetişkinler için 25 TL’den satılıyor.

Son Güncelleme: 02.04.2019 15:55
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