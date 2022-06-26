GAÜ 36. Dönem Mezuniyet Töreni yapıldı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 2021-2022 Akademik Yılı 36. Dönem Mezuniyet Töreni Birleşmiş Milletler “The Global Goals For Sustainable Development” teması ile yapıldı.

GAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre törende bin 500’ün üzerindeki öğrenciye diplomaları verildi.

GAÜ Mezuniyet Törenine; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Demokrat Parti Girne Milletvekili ve GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, Demokrat Parti Lefkoşa Milletvekili Hasan Tosunoğlu, üst düzey devlet yetkilileri, Kazakistan Önceki Dönem Kültür ve Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yerden Kazhybek, Sri Lanka Parlemanto Üyesi ve Yükseksek Öğrenim, Şehir Planlama Eski Bakanı Rauff Hakeem, Srilanka Metropolitan Koleji Kurucu Başkanı Dr. Siraz Meerasahib, KKTC üniversiteleri akademik ve idari kadroları, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar katıldı.

-Awwad: “Yükselişimizin kapısı aralanırken...”

Öğrenciler adına konuşan GAÜ doktora yüksek onur mezunu Razan Awwad “Bugün hayatta yükselişimizin bir kapısı kapanırken, diğer kapılar bizler için açılıyor. Bizler şu anda bilimin savaşçılarıyız. Tüm akademisyenlerimiz bizlere hayat yolundaki kapıları açıyor” dedi.

-Haydar: “Gurur ve onur günü”

Törende açılış konuşmasını gerçekleştiren GAÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar “135 farklı ülkeden gelen öğrencimiz ile üniversitemiz farklı kültürlerin buluştuğu bir eğitim merkezi haline gelmiştir. 10 binlerce mezun öğrencimiz çeşitli meslek kollarında ülkemizin birer elçisi konumundadırlar.” Dedi.

-Akpınar : “Doğa felaketi…”

GAÜ Kurucu Rektörü DP Milletvekili Serhat Akpınar KKTC’de bir doğa felaketi yaşandığını kaydetti ve üniversitenin de de yangın söndürme çalışmalarında askerler ve itfaiye güçlerine destek verdiğini belirtti.

Mezunların bundan sonra KKTC ve GAÜ’nün birer elçisi olarak hayatlarına devam edeceğini kaydeden Akpınar, “GAÜ’de aldığınız eğitim ile alanınızda yetkin bireyler haline geldiniz ve bu alanlarda insanlığa fayda sağlamaya hazırsınız” dedi.

-Hakeem: “Burada olmaktan mutluyum”

Sri Lanka Parlemanto Üyesi ve Yükseksek Öğrenim, Şehir Planlama Eski Bakanı Rauff Hakeem de GAÜ’nün töreninde bulunmaktan mutlu olduğunu kaydetti ve tüm GAÜ mezunlarını tebrik etti.

-Tatar: “Adamızda yaşanan yangınlardan dolayı içimiz buruk”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuşmasında “İçimizin bugün buruk olduğunu belirtmek isterim, yangın söndürme faaliyetleri büyük bir hızla devam ederken emeği geçen herkese ve tabi ki söndürme çalışmalarında GAÜ’ye de verdikleri destek için teşekkür ederim” dedi.

Tatar, mezun olan öğrenciler, de tebrik etti ve “Geleceğe ve insanlığa hizmet etmek için artık hazırlanmış bulunuyorsunuz. Önemli olan iş sahibi olmak değildir, insanlığa ve bilime yönelen insanlar olmaktır” dedi.

Konuşmaların ardından GAÜ Sahne Sanatları Yüksekokulu, PERA Dans Okulu öğrencileri dans performansı sergiledi. Tören müzik dinletisi ile sona erdi.