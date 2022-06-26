banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
İnşallah maşallah ile bu kadar olur!
İnşallah maşallah ile bu kadar...
Merkez Bankası niye sessiz
Merkez Bankası niye sessiz
Oğuz: “Yangın yerinde yeni parlamaların olmaması için teknik çalışmalar devam ediyor”
 "İki helikopter hazır vaziyette bekliyor"
Kiralık araba şirketinden nakit para çalan şahıs tutuklandı
Kiralık araba şirketinden nakit para...
Dikmen’de 11 Yaşındaki Çocuk Futbol Oynarken Kalenin Devrilmesi Sonucunda Yaralandı
11 yaşındaki çocuk yaralandı
banner405
Flaş Haber
Merkez Bankası niye sessiz
Kapat

GAÜ 36. Dönem Mezuniyet Töreni yapıldı

26 Haziran 2022 Pazar 15:00
GAÜ 36. Dönem Mezuniyet Töreni yapıldı

banner341
Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 2021-2022 Akademik Yılı 36. Dönem Mezuniyet Töreni  Birleşmiş Milletler “The Global Goals For Sustainable Development” teması ile yapıldı.

GAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre törende bin 500’ün üzerindeki öğrenciye diplomaları verildi.

GAÜ Mezuniyet Törenine; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Demokrat Parti Girne Milletvekili ve GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, Demokrat Parti Lefkoşa Milletvekili Hasan Tosunoğlu, üst düzey devlet yetkilileri, Kazakistan Önceki Dönem Kültür ve Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yerden Kazhybek, Sri Lanka Parlemanto Üyesi ve Yükseksek Öğrenim, Şehir Planlama Eski Bakanı Rauff Hakeem, Srilanka Metropolitan Koleji Kurucu Başkanı Dr. Siraz Meerasahib, KKTC üniversiteleri akademik ve idari kadroları, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar katıldı.

-Awwad: “Yükselişimizin kapısı aralanırken...”

Öğrenciler adına konuşan GAÜ doktora yüksek onur mezunu Razan Awwad “Bugün hayatta yükselişimizin bir kapısı kapanırken, diğer kapılar bizler için açılıyor. Bizler şu anda bilimin savaşçılarıyız. Tüm akademisyenlerimiz bizlere hayat yolundaki kapıları açıyor” dedi.

-Haydar: “Gurur ve onur günü”

Törende açılış konuşmasını gerçekleştiren GAÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar “135 farklı ülkeden gelen öğrencimiz ile üniversitemiz farklı kültürlerin buluştuğu bir eğitim merkezi haline gelmiştir. 10 binlerce mezun öğrencimiz çeşitli meslek kollarında ülkemizin birer elçisi konumundadırlar.” Dedi.

-Akpınar : “Doğa felaketi…”

GAÜ Kurucu Rektörü DP Milletvekili Serhat Akpınar  KKTC’de bir doğa felaketi yaşandığını kaydetti ve üniversitenin de de yangın söndürme çalışmalarında askerler ve itfaiye güçlerine destek verdiğini belirtti.

Mezunların bundan sonra KKTC ve GAÜ’nün birer elçisi olarak hayatlarına devam edeceğini kaydeden Akpınar, “GAÜ’de aldığınız eğitim ile alanınızda yetkin bireyler haline geldiniz ve bu alanlarda insanlığa fayda sağlamaya hazırsınız” dedi.

-Hakeem: “Burada olmaktan mutluyum”

Sri Lanka Parlemanto Üyesi ve Yükseksek Öğrenim, Şehir Planlama Eski Bakanı Rauff Hakeem de GAÜ’nün töreninde  bulunmaktan  mutlu olduğunu kaydetti ve tüm GAÜ mezunlarını tebrik etti.

-Tatar: “Adamızda yaşanan yangınlardan dolayı içimiz buruk”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuşmasında “İçimizin bugün buruk olduğunu belirtmek isterim, yangın söndürme faaliyetleri büyük bir hızla devam ederken emeği geçen herkese ve tabi ki söndürme çalışmalarında GAÜ’ye de verdikleri destek için teşekkür ederim” dedi. 

Tatar,  mezun olan öğrenciler, de tebrik etti ve “Geleceğe ve insanlığa hizmet etmek için artık hazırlanmış bulunuyorsunuz. Önemli olan iş sahibi olmak değildir, insanlığa ve bilime yönelen insanlar olmaktır” dedi.

Konuşmaların ardından  GAÜ Sahne Sanatları Yüksekokulu, PERA Dans Okulu öğrencileri dans performansı  sergiledi. Tören müzik dinletisi ile sona erdi.

banner360
Son Güncelleme: 27.06.2022 09:20
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC damgası var diye Yunanistan'a alınmadılar...
KKTC damgası var diye Yunanistan'a alınmadılar...
İnşallah maşallah ile bu kadar olur!
İnşallah maşallah ile bu kadar olur!
Merkez Bankası niye sessiz
Merkez Bankası niye sessiz
Son yolculuğuna uğurlanıyor
Son yolculuğuna uğurlanıyor
Rogers: “Önemli olan felaket yaşanmadan gerekli önlemi almak” 
Rogers: “Önemli olan felaket yaşanmadan gerekli önlemi almak” 
HP Tarım Komitesi: “Yanan alanlara hemen fidan dikmeye çalışmak hata olur”
HP Tarım Komitesi: “Yanan alanlara hemen fidan dikmeye çalışmak hata olur”
Eczacılar Birliği’nden yangının kahramanlarına teşekkür 
Eczacılar Birliği’nden yangının kahramanlarına teşekkür 
Oğuz: “Yangın yerinde yeni parlamaların olmaması için teknik çalışmalar devam ediyor”
Oğuz: “Yangın yerinde yeni parlamaların olmaması için teknik çalışmalar devam ediyor”
Dikmen’de 11 Yaşındaki Çocuk Futbol Oynarken Kalenin Devrilmesi Sonucunda Yaralandı
Dikmen’de 11 Yaşındaki Çocuk Futbol Oynarken Kalenin Devrilmesi Sonucunda Yaralandı
Kiralık araba şirketinden nakit para çalan şahıs tutuklandı
Kiralık araba şirketinden nakit para çalan şahıs tutuklandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim