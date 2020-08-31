GAÜ 35. Yıldönümü Vesilesiyle Master Ve Doktora Programlarında İndirime Gittiğini Açıkladı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), 35. Yıl dönümü vesilesiyle mezunlarına ve KKTC'ye özel master ve doktora programlarında indirime gittiğini açıkladı.

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, 44 Master ve 15 Doktora programı için; dönem fark etmeksizin GAÜ mezunlarına, KKTC vatandaşlarına, TSK ve Güvenlik Kuvvetleri, Polis, Şehit ve Gazi Çocukları ile Elçilik Mensupları ve eşlerine özel indirim fırsatı sunuluyor.

ÖZEL İNDİRİM FIRSATLARI İLE BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR



GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne kampüs bünyesinde bulunan 44 Master programı için 2020 yaz dönemi kayıtlarında 1800 Euro (tüm program), 15 Doktora programı için ise 2020 Güz dönemi kayıtlarına özel ücretin 5000 Euro ( tüm program) olduğu ifade edildi.Aday öğrencilerin www.gau.edu.tr ve graduate.gau.edu.tr web adreslerinden ayrıntılı bilgi alabileceği; başvuruların ise bilgi@gau.edu.tr mail adresinden yapılabileceği duyuruldu.