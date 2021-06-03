GAÜ 35. dönem mezunları için, unutulmaz bir tören gerçekleştirecek

GAÜ’DEN 35. DÖNEM MEZUNLARINA; GEÇMİŞİN GELECEK İLE BÜTÜNLEŞECEĞİ, COŞKU DOLU BİR TÖREN

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 35. Dönem Mezuniyet Töreni, 18 Haziran 2021 saat 19:00’da, Pandemi önlemleri çerçevesinde GAÜ Lympic’te, geçmişin gelecek ile bütünleşeceği coşku dolu büyük bir organizasyonla gerçekleşecek.

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, 18 Haziran 2021 Cuma günü gerçekleşecek mezuniyet töreninde, 35. Dönem mezunlarına unutulmaz bir tören hazırlığı içerisinde oldukları vurgulanırken, törende; hazırlanacak olan görsel şölen ve çeşitli organizasyonların yer alacağı bilgisi verildi.

Ayrıca törene, Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’den üst düzey devlet yetkililerinin de katılımının beklendiği belirtilen açıklamada, mezun olmaya hak kazanan öğrencilerin en geç 10 Haziran tarihine kadar törene katılım için başvuruda bulunmaları gerektiği ifade edildi.