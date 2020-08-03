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GAÜ 35 bölüm için burs veriyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), 35 bölüm için 7 yıl kesintisiz yüzde 100  burs verileceğini bildirdi.

03 Ağustos 2020 Pazartesi 15:31
GAÜ 35 bölüm için burs veriyor
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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), 35 bölüm için 7 yıl kesintisiz yüzde 100  burs verileceğini bildirdi.

GAÜ’den yapılan açıklamada, ayrıca ilk 3 tercihine GAÜ’yü yazan ve yerleşen adaylara 7 yıl kesintisiz yüzde 60 burs verileceği belirtildi. Ayrıca, ilk 5 tercihinde GAÜ’yü yazan adaylara ise yüzde 60 bursun yanında GAÜ bünyesinde bulunan yurtlarda geçerli yüzde 10 konaklama bursu verilecek.

GAÜ Eczacılık Fakültesi’ni tercih edecek öğrenciler, ilk tercihinde yerleşmeleri durumunda yüzde 20, 2. tercihinde yüzde 15, 3. tercihinde ise yüzde 10 burs fırsatından yararlanabilecek.

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Yine ilk 5 tercihinde GAÜ bulunan GAÜ Eczacılık Fakültesi aday öğrencileri, kazandıkları tercih bursunun yanında yüzde 10 konaklama burs imkanından yararlanabilecek.

GAÜ’ye yatay geçişlerde de yüzde 75 kesintisiz burs fırsatından yararlanılacak.

Aday öğrencilerin, üniversite, bölümler ve diğer burs imkanları ile ilgili ayrıntılı bilgiye, aday.gau.edu.tr web adresinden ya da 0850 650 2000 numaralı çağrı merkezinden ulaşabileceği belirtildi.

Son Güncelleme: 03.08.2020 16:10
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