GAÜ 34. dönem mezunları, diplomalarını aldı

GAÜ 34. Dönem Mezuniyet Töreni’nin ilk bölümüne, GAÜ Kurucu Rekötrü Serhat Akpınar, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar, KKTC Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Ali Çaygür, Final Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı İbrahim Taşel, Final Üniversitesi Genel Sekreteri Bülent Taşel, GAÜ Akademik ve İdari kadrosu ile Mezun Öğrencilerin aileleri katılım gösterdi.

Görev nedeniyle törene katılamayan Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu video yoluyla tebrik mesajını GAÜ mezunlarına iletti.



Prof. Dr. Ali Haydar: “GAÜ’lüyüm Demenin Onur ve Gururunu Her Zaman Taşıyın ve Yaşayın”

GAÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar yaptığı açılış konuşmasında, içinde bulunduğumuz 2020 yılı diğer yıllardan çok farklı ve unutulmaz bir yıl olduğunu ve tam anlamıyla mücadele yılı olduğunu ve olmaya devam ettiğini belirtirken;

“ Bu dönemde bir çok bölgesel mücadeleler oldu ve devam etmekte. Hepimizin ortak mücadelesi; bir viruse karşı verilen mücadele oldu. Bu virüse karşı özellikle sağlık ve ekonomi alanında büyük mücadeleler verildi ve verilmeye devam ediyor. Bu virüs bize gösterdi ki dünyada son 50 yılda tıp dahil tüm bilim dallarında inanılmaz bir gelişme sağlanmış. Buna karşın halen daha gidilecek çok uzun yolumuz olduğunu gösterdi. Bu virus önümüzde ki yıllarda kolay kolay değiştirilemez denilen bir çok modelin bir çırpıda değişebileceğini gösterdi. Kısaca yaşam tarzımız değişti. Hiç şüphem yok ki bu yılı hiç birimiz unutmayacağız” dedi.



Haydar açıklamalarının devamında; “Sevgili mezunlarımız hepinizin mezun olduğunuz üniversitemiz ile ilgili ileri ki yıllarda defalarca anımsayacağınız ve paylaşacağınız güzel anılarınız olduğuna inancım var. Bugün hayatınızda bir sayfa kapanıp, yeni bir sayfa açılıyorsunuz. Bu mezuniyet töreninde bir çok duyguyu aynı anda yaşıyorsunuz. Salona bakınca sizinle gurur duyan ailelerinizi görüyorum. Sahneye bakınca en az aileleriniz kadar sizinle gurur duyan hocalarınızı görüyorum. Sizlerin bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese başta ailelerinize ve hocalarınıza sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Girne Amerikan Üniversitesi’nde almış olduğunuz eğitimle kendi alanlarınızda yetkin bireyler olarak yetiştiniz ve bu alanlarda topluma, insanlığa faydalı olmak için hazırsınız. Hayatınızın her döneminde zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Sakın yılmayın, zorluklarla mücadeleden kaçmayın. Hepinize başarılar diliyorum; yolunuz açık olsun, her şey gönlünüzce olsun. GAÜ’lüyüm demenin onur ve gururunu her zaman taşıyın ve yaşayın.



Prof. Dr. Tülin Bodamyalı: “Önünüzde parlak ve başarılı bir geleceğin olduğuna yürekten inanıyoruz”

Girne Amerikan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tülin Bodamyalı konuşmasında;

“Bugünü hepimiz için unutulmaz bir gerçeklik haline getiren mezunlarımızın aileleri, akademik ve idari personel ve GAÜ ailemizin idari yönetimi özel teşekkürlerimizi hak ediyor. Kuşkusuz, bugünün yıldızları, 2020 genç mezunlarımız. Bazıları bugün burada, bazıları uzak ama kalbimize yakın. Büyük başarınız için tebrikler! Önünüzde parlak ve başarılı bir geleceğin olduğuna yürekten inanıyoruz. GAÜ Aile Armasını bu geleceğe gururla taşıyacağınıza inanıyoruz. Yaşam yolunuz sizi nereye götürürse götürsün, her zaman GAÜ Ailemizin değerli üyeleri olarak kalacağınızı bilin. Size değer veren GAÜ aileniz olarak, özellikle dünya çapındaki Pandemi sırasında, her zaman sağlıklı ve güvende kalmanızı ve sevdiklerinizi korumanızı hatırlatmak isterim. Bir kez daha hepinizi yürekten tebrik ediyorum” dedi.



Akpınar: “SİZİ" Gerçek Olan Yaşamınızdaki, En Gerçekçi Evreye Uğurluyoruz”

GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar törende yaptığı konuşmasında; dünyamızın yaşamakta olduğu salgın hastalık koşulları altında, bu zorlu süreçte; öğrencilerin yaşamsal ihtiyaçlarına öncelik verdiklerini belirterek, eğitim ve öğretim stratejilerini bu kaotik ortamdan en az etkilenebileceği şekilde kararları hızlıca uygulayarak, akademik gelişim programlarının aksamaması noktasında yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

Akpınar konuşmasının devamında ise şunları söyledi;

“Uluslararası standartlar ile ölçütlere sahip ve her birinizin kendi alanında, en başarılı olduğu akademik programların ebedi mensubu olduğunuzu teyit eden cübbelerinizi nihayet giymiş halde; Sizleri çok seven insanların, cismen olduğu kadar da ruhen de önündesiniz.

Ancak, cismani olarak bu kutsal atmosfere sahip bu çatı altından kısa bir süre sonra da ayrılacaksınız..."SİZİ" gerçek olan yaşamınızdaki, en gerçekçi evreye uğurlayacağız. Buna bazıları hayat diyor!

Hayatın başladığı bu yerde, üzerinizdeki cübbenin yerini, zihninizdeki kubbe alacak! O kubbenin altında olup biteceklerden sorumlu olacaklar listesinin en başındaki ilk temel maddeler, şu erdemler ile yoğrulmuş olacak;

İlki; anne baba dokunuşları, doğduğunuz yerin size öğrettikleri, ve insanlar...ve tüm canlılar yani yeryüzü, gökyüzü hatta yerlerin ve suların altı.

İkincisi ise; öğrendiğiniz her ne varsa, bunu kimden veya nereden öğrendiğiniz...

Yirmili yaşlarınızın başında kişisel tercihinizi kullanarak seçtiğiniz ve yüksek öğretiminizi tamamladığınız; Girne Amerikan Üniversitesi bir ‘erdem eylemi’ olarak ortaya çıkmıştır. Mezunlarının diploma derecesi ise; Erdem ölçütlerinin yüksek olması ile farkını ortaya koyar.

Yaş almak kadar, erdemin oluştuğunu hissetmek güven vericidir. Aslında, bedeninizde değişenler arttıkça ruhunu besleyen, yaşamınız boyunca öğrendiğiniz tüm şeylerin, nasıl bir 'imbikleme' işlemine sahnelik oluşturduğunun farkına varıyorsunuz.

Akpınar: “GAÜ Markası Taşıyan Diplomalarınızı Alarak, Kendi Çağınızın En Erdemli Dönemine Adım Atmış Olacaksınız”

Yani; Yaş almak güzeldir ama erdemle, mutlak erdem ile..ve bence; Biraz sonra GAÜ Markası taşıyan diplomalarınızı alarak, kendi çağınızın en erdemli dönemine adım atmış olacaksınız.

Kıbrıs`ın, ülkemin ilk üniversitesini kurma onurunu benliğimde taşıyor ve paylaşıyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile binlerce yıllık antik tarihe sahip Girne’mizin uluslararası kabulü, üniversitemiz ile yeniden keşfedilmiş hatta tanımlanmıştır.

Girne Amerikan Üniversitesi herhangi bir üniversite değil, vizyoner bir eğitim kurumudur.

Benzer şekilde; Farklı ülkelerdeki tüm kampüslerimiz, bulundukları ülkelerin en gözde şehirlerine konumlandırılarak, doğaya uyumlu fiziki yapılandırma ile GAÜ markası küresel olarak ölçeklendirilmiştir. Diplomalarınızın marka değerini temin eden; Küresel otorite öğesi olarak kabul edilen akreditasyonları ve iş birliklerini bu imbiğin içinden başarıyla da geçirdik.

Artık bu ölçek; En güzel yaşamsal ve akademik deneyimlerini paylaşmak için dünyanın her yerinden gelen öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve tüm çalışanlarımız ile erdemimizin ana ilham kaynaklarından birini oluşturuyor. Dünyanın her bölgesinde, her coğrafyasına yayılmış mezunlarımız ise; bu ilham kaynağının enerji kaynağıdır.

50’nci yılımıza birkaç adım daha yaklaşırken; Dünyanın saygın ve prestijli kuruluşları ile sürdürdüğümüz iş birliklerine ek olarak; ABD'nin köklü yüksek eğitim kurumu Arizona Üniversitesi ile oluşturduğumuz stratejik iş birliği anlaşması; akademik tüm unsurlarımıza, öğrenci ve siz mezunlarımıza ayrıcalıklı bir perspektif daha sağlayacak, coğrafyamızdaki çekim gücümüzü artıracaktır.

Akpınar: “Kendi Stratejimizi Kendi Ölçeğimizde 'Sürdürülebilir' Halde Inşa Etmeye Gayret Edeceğiz”

Bir paydası olduğumuz 'Dünyamızın yaşamakta olduğu salgın hastalık koşulları altında, bu zorlu süreçte; Öğrencilerimizin yaşamsal ihtiyaçlarına öncelik verdik. Eğitim ve öğretim stratejimizin bu kaotik ortamdan en az etkilenebileceği kararları hızlıca uygulayarak, özelde tüm öğrencilerimizin akademik gelişim programlarının aksamaması olasılıklarına odaklı çalıştık.

Ülkemiz sağlık kuruluşları ve otoriteleri ile eş güdüm oluşturup kampüs güvenliği konusunda titiz adımlar attığımıza inanıyorum.

Öğrencilerimizin kampüslerinden ayrı kaldığı zamanları en verimli şekilde telafi edebilmelerini sağlayacak yeni programlamalarımız eşliğinde yeni bir akademik yıla ne yazık ki yine de COVID Hastalığı ve salgının koşullarının belirsizlikleri ile başlıyoruz.

Birden çok değişkenin zorlayıcı koşulları altında, ana kriter; Ülkemizin 'vakasız' oluşu kadar, bunun sürdürülebilir haldeki gerçeği olacaktır. Biz de, gelişmelere bağlı olarak kendi stratejimizi kendi ölçeğimizde 'sürdürülebilir' halde inşa etmeye gayret edeceğiz.

Kuşkusuz çabalarımız, bu yöndeki ulusal bir yol haritası ile evrilecektir. Üniversitemizin ayrıcalıklı eğitimi, tüm zamanlarda en güven duyduğumuz, seçicilik faktörüdür. Dolayısıyla; şu andaki gündemimiz: Öncelikle var olan öğrencimizi güven altında tutabilmek, bu güvenin varlığını koşulsuz hissettirmektir.

Yeryüzündeki milyonlarca öğrenci ve on binlerce eğitim kurumu gibi; Öğrencilerimizin seslerinin bu kampüste duyulacağı günlere kavuşmayı arzu ederken, bize düşeni koşulsuz yapmaya devam edeceğiz. Yani, önce sağlık diyerek ne yapacaksak yapacağız.

Akpınar. “Bu Mütevazi Tören, Pırıltınızı Saçmanızda Hiç Bir Eksiklik Oluşturmayacaktır”

Bu anlamda, mezunlarımıza şunu söyleyerek konuşmama son vermek istiyorum; Bir çok eğitim kurumunun sanal törenler ile geçiştirdiği bu çok anlamlı günü, GAÜ Gelenekleri doğrultusunda olmasını arzu ederdiniz, kuşkusuz her şeye ve en iyisine layıksınız. Ama, bu mütevazi tören, pırıltınızı saçmanızda hiç bir eksiklik oluşturmayacaktır, sevdiklerinizin, hocalarınızın gözünde...

Sizleri en içten duygularımla tebrik ediyor, yüce Rab'bime emanet ediyorum. Yolunuz açık olsun, bu yolculuğunuzda her daim arkanızda olacağımızı hiç unutmayın...



TC Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu: “Bugüne Kadar Olduğu Gibi, Bundan Sonra da Her Zaman Yanınızdayım”



GAÜ 34. Dönem Mezuniyet Törenine katılması planlanan Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığımızın son dakika görevlendirmesiyle İstanbul’a gitmeleri gerektiği için, video mesaj ile Mezun Öğrencilere mejas iletti. TC Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu video yoluyla mezunlara gönderdiği mesajında şunları söyledi;

“Çok kıymetli Rektörüm, değerli hocalarım, çok sevgili öğrenci arkadaşlarım. Sizleri en içten dileklerimle sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Bugün sizler için, üniversite eğitiminiz için önemli bir gün. Emeklerinizin karşılığını mezun olarak, bu heyecanı yaşayarak almış bulunuyorsunuz. Ben bu vesile ile hem değerli öğrencilerimizi hem de emeği olan yöneticilerimizi, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizin kıymetli ailelerini bu heyecan vesilesi ile tebrik ediyorum. İnanıyorum ki, bundan sonraki süreçte de, tıpkı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gayretle, azimle, inançla, özveri ile çalışacaksınız. Milletimize ve insanlığa hizmette en önde olma inancı ile gayretle koşturacaksınız. Ben bu vesile ile sizlerin bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da her zaman yanınızdayım. Sizlere, sevdiklerinize sağlık ve afiyet diliyorum. İnşallah en kısa zamanda sizlerle olmayı umut ediyorum. Sizleri Allah’a emanet ediyorum” dedi.



Pınar Ergüneş: “GAÜ Bana Çok Şey Kattı”

Mezunlar adına konuşmasını gerçekleştiren GAÜ Yüksek Lisans Mezunu ve okul birincisi Pınar Ergüneş; “Girne Amerikan Üniversitesi bana çok şey kattı. Geriye dönüp baktığımda hatırlayacağım çok güzel anılarım var. Hayatta ne yaşarsanız yaşayın asla pes etmeyin, durmayın. Pandemi dolayısıyla birçoğumuzun ailesi gelemedi, ama kalpleri bizimle. Şu cümleleri söylememe izin verin lütfen; anne ve baba kızınız yine mezun oldu. Sizleri seviyorum.” dedi.



Bu sene ilk mezunlarını veren fakat pandemi nedeniyle adada bulunamayan GAÜ School of Performing Arts (GAÜ Sahne Sanatları Okulu) öğrencilerinin videosu gösterimi gerçekleşti. Konuşmaların ardından Yüksek Linans, Doktora, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Meslek Yüksekokulu, Hemşirelik Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri diplomalarını teslim aldılar.