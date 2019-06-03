GAÜ 33.Dönem Mezunları gala gecesinde, Blu Notte Orkestrası ile doyasıya eğlendi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 2018 - 2019 Akademik Yılı 33’üncü dönem mezunları, GAÜ Uygulama Oteli Le Chateau Lambouse Hotel’de düzenlenen, Blu Notte Orkestrasının performansı ile unutulmaz bir gala gecesi yaşadı.

Mezunlar ve Akademisyenlerin katılımı ile gerçekleşen gecede, öğrenciler Türkiye’nin ünlü orkestralarından olan, Özgen Akçagül & Blu Notte Orkestrası’nin seslendirdiği birbirinden eğlenceli şarkılar ile doyasıya eğlendi.

2000’e yakın mezunun katıldığı gecenin sonunda gerçekleşen havai fişek gösterisi ile mezunlar, yeni hayatlarına merhaba dedi.