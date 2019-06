GAÜ 33. Dönem Mezunları diplomalarını aldı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 33. Dönem Mezuniyet Töreninin ilk günü gerçekleşti.

GAÜ 33. Dönem mezuniyet törenine Türkiye Cumhuriyeti merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın kendi ismini taşıyan torunu ve ATBD Yönetim Kurulu azası Turgut Özal’a onursal doktora unvanı verildi. Onursal doktoranın merhum Cumhurbaşkanı Özal’ın görevde olduğu yıllarda verilmesinin planlandığı ancak zamansız kaybından dolayı kendisine verilemediği ve GAÜ arşivinde saklandığı belirtildi.

Mezuniyetin ilk günü Turizm Bakanımız, Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi Başkanı ve Azaları, Sn. Turgut Özal, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Ağdelen, Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Daire Başkanı Ziya Öztürkler, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve GAÜ İdari ve Akademik kadronun katılımıyla gerçekleşti.

Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektör ve Mütevelli Heyeti Başkanı Serhat Akpınar mezuniyet açılış töreninde yapmış olduğu açıklamada; ‘‘33. Mezuniyet Törenine hepiniz hoş geldiniz. Doğumla, dünyaya geliş olarak adlandırdığımız, "yaşama doğru ışığı, ilk şafağımızı" görürüz ki, mübarek ana rahminden ayrılışın parlak şafağı; bir daha aslında hayatımız boyunca göremeyeceğimiz mukaddes bir parlaklıktadır. O yüzden, belki "bu anın" hatırlanması insana bahşedilmedi’’ dedi.

Akpınar ailelerin katılımı ile gerçekleşen mezuniyet törenin de mezunlara ithafen; ‘‘Annelerimize burada aramızda bedenen olsun ama olmasın, lütfen içinizden, en içten halinizle birkaç saniye bakın ve bu ilk şafak için teşekkür edin. Babalarımız, babalar; şu hayatta karşısına çıkan yegane, en iyi ve en parlak fırsatın sizlerin doğumu olduğuna, kendini ezeli inandırmış ve çocukla birlikte aslında içindeki çocuğu büyüten o abideler babalarımız. Yine içinizden, nerede olduğunun hiçbir önemi yokça sına en içten halinizle, en minnettar bakışınızla şimdi de gelin onlara bakın. Babalarınıza annelerinize ailenize bakın’’ ifadelerini kullandı.

Mezuniyetin ardından her mezun için yeni bir şafağın olacağını vurgulayan Serhat Akpınar; ‘‘Bu şafak diğerlerinden çok farklı olacak. Çünkü bu şafağın sökümü ile biraz önce ilk şafağınızı size sunan anne-babanızın hayatlarının benzeşenlerinin ilk evresine, nihayet siz de uyanmış olacaksınız. Yaşam yolculuğunuz artık sizde olacak. Biraz sonra diplomasını alacağınız okulunuz, üniversiteniz, 50'inci kuruluş yıldönümüne ulaşmışken bu son olmayacak. Değerli Mezunlarım; arkamda gördüğünüz deniz ve uçsuzluklar kendi sınırlarınızın, kendinizle sınırlı olduğunu daima fısıldasın aklınıza, içsel hedefiniz sonsuzluk olsun. Bu kıyılar; kutsal zeytin, defne ve mersin ağaçlarının ülkesini sizlere daima hatırlatsın’’dedi.

Serhat Akpınar; "Kartalın şafağına ulaştınız. İlk mezunumuzdan son mezunumuza kadar beraberlikle. İşte şimdi; "karanlık" dediğimiz şey, sadece ayaklarınızın altında. Kurucu Rektör sıfatıyla ve akademik heyetlerimiz nezdinde mezuniyetinizin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Kartalların Şafağında var olan nefesinizle sizleri geleceğinize uğurluyoruz. Nefesiniz varsa, uçacak menziliniz de vardır’’ dedi.

GAÜ Rektör Prof. Dr. Kutsal Öztürk; ‘‘ Mezuniyetimizin ilk günü aynı zaman da mübarek Kadir Gecesi’nde gerçekleşiyor. Burada bulunan herkesin herkesin kandilini kutluyorum. Türkiye Cumhuriyeti sekizinci Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’ı saygı ve rahmetle anıyorum.

Yıllar önce üniversitemiz Turgut Özal’a onur doktorası vermiştir ancak merhum olması nedeniyle kendilerine sunamamıştık. Bugün burada bu değerli emaneti torunu saygıdeğer Turgut Özal’a takdim ederken bizler bunun mutluluğunu yaşıyor olacağız. Saygıdeğer Milli Eğitim Bakanım şahsınız da yeni hükümetinizi kutluyorum ve başarılı olmanızı temenni ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

Öztürk; ‘‘33. Mezuniyet törenimize hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel gece de mezunlarımızın her zaman yanında olan ailelerimize şükranlarımızı arz ediyorum. Her şey sizin ve onları yetiştiren öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Bizler GAÜ ailesi olarak her zaman sizlerin yanındayız. Mezunlarımız; sizler bizim dünyada ki sevgi ve barış elçimizsiniz, Allah sizleri her zaman korusun evlatlarım’’ dedi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu; ‘‘Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 1985 yılı8nnda kurulan ve adamızın güzide üniversitelerinden bir olan Girne Amerikan Üniversitesi’nin mezuniyet töreninde yer almaktan mutluluk duyuyorum. Bu mutluluğun sebebi hem ülkemize bu kadar güzelliği yaşatanlara selam vermek hem de yüksek lisansımı yapmış olduğum bu üniversite de böyle güzel yolculukların var olduğunu görebilmektir’’ ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu; ‘‘ Üniversitelerimizin her türlü ihtiyaçlarını ve projelerini destekleyeceğimizi belirtmek istiyorum. Bizler de üniversitelerimizin çalışmalarında desteğimizi hiçbir zaman çekmeyeceğiz. Tüm sorunları hep birlikte çözümleyerek ileriye taşıyacağız. Mezunlarımız bizlerin fahri temsilcileridir. Kazandığınız yeni nitelikleri, bilgileri her zaman sunun, gittiğiniz yerde sizler KKTC’nin bir fahri temsilcisi olduğunuzu unutmayın ’’dedi.

Türkiye Cumhuriyeti 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın torunu Turgut Özal konuşmasında; ‘‘ Dedem Turgut Özal’ı hatırlayaraktan, 26 yıl ardından adıma verilen Fahri Doktora için Serhat Akpınar’a, Kutsal Öztürk’e, Amerikan Türk İş Güvenliği Konseyi Başkanımıza, üniversitemi heyetine ve bu duygusal anı benimle paylaştığınız için siz değerli mezunlara teşekkür etmek istiyorum. 110 farklı ülkeden, 18 bin öğrencisiyle 3 kıtaya yayılmış Girne Amerikan Üniversitesi’nden Fahri Doktora almak Özal Ailesi adına büyük bir onur oldu. Dedem Turgut Özal’ın ele aldığı tüm prensipleri şuan şahsım ve tüm gençlerimizin adına yaşamasını istediğimi belirtmek istiyorum. Her şey için çok teşekkür ederim’’ şeklinde konuştu.