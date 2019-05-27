GAÜ 33. dönem mezuniyet töreni, 31 Mayıs – 1 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 33. Dönem Mezuniyet Töreni, 31 Mayıs-1 Haziran’da, TC Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın torunu, Turgut Özal’ın katılımı ile Girne Amfi Tiyatro’da gerçekleşecek.

Konuyla ilgili GAÜ’den yapıılan açıklamada, bu yıl 2000’e yakın mezun verileceği belirtilerek, törenlerin 31 Mayıs - 1 Haziran tarihlerinde 2 gün şeklinde gerçekleşeceğini belirtti. GAÜ’nün 33. Dönem Mezuniyet töreninde Onursal Doktora’nın, Türkiye Cumhuriyeti Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın kendi ismini taşıyan torunu ve ATBD Yönetim Kurulu Azası Turgut Özal’a verileceği belirtildi.

Onursal Doktora’nın ayrıca önemininde, Merhum Cumhurbaşkanı Özal’ın görevde olduğu yıllarda bu ünvanın kendisine verilmesi planlandığı ancak, zamansız kaybından dolayı kendisine verilemediği ve GAÜ arşivinde saklandığı ifade edildi.