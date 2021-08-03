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GAÜ “2021 Tiyatro Günleri”nden Asya bebeğe destek

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Sahne Sanatları Yüksekokulu, Drama ve Oyunculuk Bölümü’nün 03 Ağustos - 09 Ağustos tarihleri arasında izleyici ile buluşacak olan tiyatro gösterilerinde, SMA Hastası Asya Bebek yararına bağış yaparak destek olunacağı bilgisi verildi.

03 Ağustos 2021 Salı 11:16
GAÜ “2021 Tiyatro Günleri”nden Asya bebeğe destek

GAÜ Sahne Sanatları Yüksekokulu, Drama ve Oyunculuk Bölümü’nden yapılan açıklamaya göre,  “GAÜ Uluslararası Kongre Merkezi Spectrum Hall sahnesinde gerçekleştirilecek olan oyunlarımızda, SMA Hastası Asya Bebek yararına bağış yaparak destek olmak olacağız, bunun için herkesten destek bekliyoruz” denildi.

Ayrıca oyunlar Bakanlar Kurulu’nun 29 Temmuz 2021 Kararları çerçevesine sahne alacak.. Bu kararlar kapsamında izleyici olarak gelmek isteyen aşılı kişilerin yanlarında AŞI KARTLARI ile gelmeleri, henüz 2. dozunu tamamlamamış veya aşı olmamış kişilerin ise 72 saat içinde yapılmış PCR / Antijen Test sonuçlarını yanlarında getirmeleri rica olunmaktadır.

03 Ağustos - 09 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek “2021 Tiyatro Günleri’nin programı şu şekilde;

03 Ağustos 2021 / Salı / Saat: 20.30

Ölüm Öpücüğü

(Polisiye Gerilim - Tek Perde – 2 Saat)

Yazar: Simon Williams

Yönetmen: Osman Ateş

Yaş Sınırı: 18+

05 Ağustos 2021 / Perşembe / Saat: 20.30

Mükemmel Partner

(Komedi - Tek Perde – 105 Dakika)

Yazar: Miro Gavran

Yönetmen: Nehir Demirel

Yaş Sınırı: 14+

07 Ağustos 2021 / Cumartesi / Saat: 20.30

Uçlar

(Psikolojik Gerilim - Tek Perde – 100 Dakika)

Yazar: William Mastrosimone

Yönetmen: Birce Birsel Çağlar

Yaş Sınırı: 16+

09 Ağustos 2021 / Pazartesi  / Saat: 20.30

Sophie ve Ben

(Tarihi Dram - Tek Perde – 60 Dakika)

Yazar: Ursula Kohlert

Yönetmen: Nehir Demirel

Yaş Sınırı: 14+

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Anahtar Kelimeler:
GAÜ 2021 Tiyatro GünleriAsya Bebek
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