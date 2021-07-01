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GAÜ “2021 Tiyatro Günleri” ileri bir tarihe ertelendi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Sahne Sanatları Yüksekokulu, Drama ve Oyunculuk Bölümü’nün hazırlamış olduğu beş farklı prömiyerlik tiyatro gösterisi teknik nedenlerden dolayı ileri bir tarihe ertelendi.

01 Temmuz 2021 Perşembe 11:50
GAÜ “2021 Tiyatro Günleri” ileri bir tarihe ertelendi
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01 Temmuz – 17 Temmuz tarihleri arasında, GAÜ “Spectrum” sahnesinde gerçekleştirilmesi planlanan “GAÜ 2021 Tiyatro Günleri”, Drama ve Oyunculuk Bölümü’nden yapılan açıklamaya göre bazı teknik nedenlerden dolayı ertelenme kararı alındığı ifade edildi.

Ölüm Öpücüğü, Mükemmel Partner, Uçlar, Sophie ve Ben, Mezara Değil Yatağa Kadar adlı tiyatro oyunlarından oluşan  “2021 Tiyatro Günleri”nin ileri bir tarihte geçekleşeceği, duyuruların, GAÜ resmi web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından yapılacağı belirtildi.

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Detaylı bilgi ve sorularınız için;

E-Posta: [email protected]

Telefon: 0548 830 06 29

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