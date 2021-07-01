GAÜ “2021 Tiyatro Günleri” ileri bir tarihe ertelendi

01 Temmuz – 17 Temmuz tarihleri arasında, GAÜ “Spectrum” sahnesinde gerçekleştirilmesi planlanan “GAÜ 2021 Tiyatro Günleri”, Drama ve Oyunculuk Bölümü’nden yapılan açıklamaya göre bazı teknik nedenlerden dolayı ertelenme kararı alındığı ifade edildi.

Ölüm Öpücüğü, Mükemmel Partner, Uçlar, Sophie ve Ben, Mezara Değil Yatağa Kadar adlı tiyatro oyunlarından oluşan “2021 Tiyatro Günleri”nin ileri bir tarihte geçekleşeceği, duyuruların, GAÜ resmi web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından yapılacağı belirtildi.

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