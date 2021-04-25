GAÜ 2021 Burs Sıralama Sınavının İlk oturumu yapıldı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), KKTC vatandaşları ve KKTC liselerinden mezun öğrencilere yönelik 2021-2022 Akademik Yılı Burs Sıralama Sınavının ilk oturumunun pandemi önlemleri çerçevesinde gerçekleştirildiği bildirildi.

GAÜ’den yapılan yazılı açıklamada, 26-27 Nisan'da gerçekleşecek ikinci ve üçüncü oturumlar için başvuruların devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Karmi Kampüsü'nde yapılan, pandemi koşulları nedeniyle 3 farklı günde gerçekleşecek GAÜ Burs Sıralama Sınavının ilk oturumunun yapıldığı, 26-27 Nisan günleri 14.30’da gerçekleşecek 2. ve 3. oturumlar için başvuruların http://kibrisaday.gau.edu.tr/ adresinden yapılabileceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, GAÜ 2021-2022 Akademik yılı Burs Sıralama Sınavında seyreltilmiş sınıf ortamı ve negatif PCR test sonucu ile öğrenci adaylarının sınava alınacağı bildirilirken, ayrıntılı bilgi ve detay için, 0850 6502000 numaralı çağrı merkezi, 0548 8708717 numaralı Whatsapp danışma hattı veya [email protected] mail adreslerine ulaşılabileceği belirtildi.