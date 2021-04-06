banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
EOKA ruhu hiç bitmedi
EOKA ruhu hiç bitmedi
Covid-19 sorunu ve harakiri
Covid-19 sorunu ve harakiri
Ölen ölür kalan sağlar…
Ölen ölür kalan sağlar…
Hayat pahalılığını donduracaklarmış
Hayat pahalılığını donduracaklarmış
banner376

GAÜ 2021 burs sıralama sınavı 24-26-27 nisan’da gerçekleşecek

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), yükseköğretimde 50’inci yılına doğru ilerlerken, Uluslararası tanınırlığa ve geçerliliğe sahip; geleceğin donanımlı meslek grupları içersinde yer almak isteyen, KKTC Vatandaşları ve KKTC Liselerinden mezun öğrencilere yönelik düzenleyecek olduğu 2021-2022 Akademik Yılı “Burs Sıralama Sınavı” başvurularını duyurdu.

06 Nisan 2021 Salı 15:30
GAÜ 2021 burs sıralama sınavı 24-26-27 nisan’da gerçekleşecek
banner337

Konuyla ilgili açıklamada bulunan, GAÜ KKTC Tanıtım ve Pazarlama Koordinatörü Mehtap Karabulut, öğrencilerin genel olarak GAÜ’ye ilgisinin yoğun olduğundan bahsederek, bunun üniversite olarak sağlamış oldukları eğitim olanakları, kalite, deneyim, yurt dışı kampüsleri ve 7 yıl kesintisiz burs imkanları olduğunu belirtti. Karabulut açıklamasının devamında ise şunları söyledi;

Karabulut: “35. Yıla Özel %100’e Varan Burs Olanağı”

“Belli başlı stratejik bölümlerin üniversitemizde varlığı gibi ayrıcalıklarımız öğrencilerin ilgisini çekiyor. Elbette en büyük özelliklerimizden birisi de, Kıbrıs içerisinde Girne şehrin de var olan muhteşem kampüsümüz. Ayrıca GAÜ olarak 35. yılımız çerçevesinde bu yıl, KKTC vatandaşları ve KKTC Liselerinden mezun yada mezun olacak üniversite adaylarına yönelik tüm bölümlerde geçerli %100’e varan burs olanaklarımız olacak.

Karabulut: “Tıp Fakültesinde ilk 20 başvuruya %50 Burs Fırsatı”

Bu yıl bünyemizde kurulan Tıp Fakültesi’ne öğrenci alımlarına başlıyoruz. İlk olarak; KKTC Vatandaşları ve yabancı Öğrencileri alacağımız Tıp Fakültesi için, pandemi nedeniyle ve Kuruluşa özel ilk 20 başvuruya %50 burs fırsatı tanıdık.”

banner341
GAÜ Burs Sıralama sınavının, pandemi koşulları nedeniyle 3 farklı günde gerçekleşeceğini ifade eden Karabulut, sınavların; 24-26-27 Nisan 2021 günlerinde 14.30’da yapılacağını belirtti. KKTC liselerinden mezun yada mezun durumunda olan tüm üniversite adaylarının bu sınava katılabileceğine değinen Karabulut, KKTC vatandaşları ile Türkiye Cumhuriyeti ve diğer ülke vatandaşı liseyi KKTC’de tamamlayan öğrencilerinde burs sıralama sınavına girebileceklerini vurguladı.

Karabulut: “GAÜ Burs Sıralama Sınavı, iki farklı formattan oluşmaktadır”

Uygulanacak sınav sistemi ile ilgili detaylara değinen Karabulut, sınavların 2 farklı formattan oluştuğunu belirterek şunları söyledi;

24-26 ve 27 Nisan günlerinde gerçekleşecek sınavlarımız 2 farklı formattan oluşmaktadır. Bunlardan birincisi; liselerinde Türkçe eğitim modelinde eğitim-öğretim gören adaylar, YKS test formatındaki kitapçığı seçme hakkına sahiptirler. Bu sınav kitapçığı 40 Türkçe, 20 Sosyal Bilimler, 40 Matematik ve 20 Fen Bilimleri olmak üzere toplam 120 sorudan oluşmaktadır.

Diğer sınav modeli ise; İngilizce eğitim-öğretim gören adaylara yönelik hazırlanan sınav kitapçığıdır. İki alandan oluşmaktadır. Adaylar alanlarına göre ARTS veya SCIENCE kitapçığını seçme hakkına sahiptirler. Ayrıca, isteğe bağlı olarak Türkçe YKS formatlı sınav kitapçığını da seçebilirler. İngilizce sınav kitapçıkları da 120 sorudan ibaret olup, sınav süresi 120 dakikadır.”

Son Başvuru 22 Nisan Perşembe

Ayrıca, GAÜ 2021 Burs Sıralama sınavının son başvuru tarihinin 22 Nisan Perşembe olduğunu ifade eden Karabulut, sınav başvurularının; kibrisaday.gau.edu.tr adresinden yapılacağını belirtti. Ayrıntılı bilgi ve detay için, 0850 6502000 numaralı çağrı merkezi, 0548 8708717 numaralı Whatsapp danışma hattı yada, [email protected] mail adreslerine ulaşılabileceğini bildirdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
GAÜ 2021 Burs Sıralama Sınavı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Değirmenlik Belediyesi fatura ödemeleri, Creditwest Bank şube ve dijital kanalları aracılığıyla anında gerçekleşiyor
Değirmenlik Belediyesi fatura ödemeleri, Creditwest Bank şube ve dijital kanalları aracılığıyla anında gerçekleşiyor
Korona virüs salgını sağlık sisteminin ve sağlık çalışanlarının önemini bir kez daha hatırlattı
Korona virüs salgını sağlık sisteminin ve sağlık çalışanlarının önemini bir kez daha hatırlattı
“Kan ve kan bileşenlerinin kalite ve güvenliği yasa tasarısı” komitede görüşülmeye başladı
“Kan ve kan bileşenlerinin kalite ve güvenliği yasa tasarısı” komitede görüşülmeye başladı
KTAMS ve Kamusen’in Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki grevi sürüyor
KTAMS ve Kamusen’in Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki grevi sürüyor
UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, Dünya Sağlık Günü ile Sağlık Haftası hakkında mesaj yayınladı
UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, Dünya Sağlık Günü ile Sağlık Haftası hakkında mesaj yayınladı
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dr. Küçük’e yönelik saldırıları kınadı
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dr. Küçük’e yönelik saldırıları kınadı
El-sen’den Tıp-iş’e destek…
El-sen’den Tıp-iş’e destek…
YYK, reklam payı, yıllık yayın izni ücreti ve Lisans ücretlerinin ödenme sürecinde iyileştirmeye gitti
YYK, reklam payı, yıllık yayın izni ücreti ve Lisans ücretlerinin ödenme sürecinde iyileştirmeye gitti
“Hal Yasa Tasarısı“ komitede görüşülüyor
“Hal Yasa Tasarısı“ komitede görüşülüyor
KIB-TEK'ten açıklama…
KIB-TEK'ten açıklama…

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim