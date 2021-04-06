GAÜ 2021 burs sıralama sınavı 24-26-27 nisan’da gerçekleşecek

Konuyla ilgili açıklamada bulunan, GAÜ KKTC Tanıtım ve Pazarlama Koordinatörü Mehtap Karabulut, öğrencilerin genel olarak GAÜ’ye ilgisinin yoğun olduğundan bahsederek, bunun üniversite olarak sağlamış oldukları eğitim olanakları, kalite, deneyim, yurt dışı kampüsleri ve 7 yıl kesintisiz burs imkanları olduğunu belirtti. Karabulut açıklamasının devamında ise şunları söyledi;

Karabulut: “35. Yıla Özel %100’e Varan Burs Olanağı”

“Belli başlı stratejik bölümlerin üniversitemizde varlığı gibi ayrıcalıklarımız öğrencilerin ilgisini çekiyor. Elbette en büyük özelliklerimizden birisi de, Kıbrıs içerisinde Girne şehrin de var olan muhteşem kampüsümüz. Ayrıca GAÜ olarak 35. yılımız çerçevesinde bu yıl, KKTC vatandaşları ve KKTC Liselerinden mezun yada mezun olacak üniversite adaylarına yönelik tüm bölümlerde geçerli %100’e varan burs olanaklarımız olacak.

Karabulut: “Tıp Fakültesinde ilk 20 başvuruya %50 Burs Fırsatı”

Bu yıl bünyemizde kurulan Tıp Fakültesi’ne öğrenci alımlarına başlıyoruz. İlk olarak; KKTC Vatandaşları ve yabancı Öğrencileri alacağımız Tıp Fakültesi için, pandemi nedeniyle ve Kuruluşa özel ilk 20 başvuruya %50 burs fırsatı tanıdık.”

GAÜ Burs Sıralama sınavının, pandemi koşulları nedeniyle 3 farklı günde gerçekleşeceğini ifade eden Karabulut, sınavların; 24-26-27 Nisan 2021 günlerinde 14.30’da yapılacağını belirtti. KKTC liselerinden mezun yada mezun durumunda olan tüm üniversite adaylarının bu sınava katılabileceğine değinen Karabulut, KKTC vatandaşları ile Türkiye Cumhuriyeti ve diğer ülke vatandaşı liseyi KKTC’de tamamlayan öğrencilerinde burs sıralama sınavına girebileceklerini vurguladı.

Karabulut: “GAÜ Burs Sıralama Sınavı, iki farklı formattan oluşmaktadır”

Uygulanacak sınav sistemi ile ilgili detaylara değinen Karabulut, sınavların 2 farklı formattan oluştuğunu belirterek şunları söyledi;

24-26 ve 27 Nisan günlerinde gerçekleşecek sınavlarımız 2 farklı formattan oluşmaktadır. Bunlardan birincisi; liselerinde Türkçe eğitim modelinde eğitim-öğretim gören adaylar, YKS test formatındaki kitapçığı seçme hakkına sahiptirler. Bu sınav kitapçığı 40 Türkçe, 20 Sosyal Bilimler, 40 Matematik ve 20 Fen Bilimleri olmak üzere toplam 120 sorudan oluşmaktadır.

Diğer sınav modeli ise; İngilizce eğitim-öğretim gören adaylara yönelik hazırlanan sınav kitapçığıdır. İki alandan oluşmaktadır. Adaylar alanlarına göre ARTS veya SCIENCE kitapçığını seçme hakkına sahiptirler. Ayrıca, isteğe bağlı olarak Türkçe YKS formatlı sınav kitapçığını da seçebilirler. İngilizce sınav kitapçıkları da 120 sorudan ibaret olup, sınav süresi 120 dakikadır.”

Son Başvuru 22 Nisan Perşembe

Ayrıca, GAÜ 2021 Burs Sıralama sınavının son başvuru tarihinin 22 Nisan Perşembe olduğunu ifade eden Karabulut, sınav başvurularının; kibrisaday.gau.edu.tr adresinden yapılacağını belirtti. Ayrıntılı bilgi ve detay için, 0850 6502000 numaralı çağrı merkezi, 0548 8708717 numaralı Whatsapp danışma hattı yada, [email protected] mail adreslerine ulaşılabileceğini bildirdi.