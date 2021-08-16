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GAÜ 2021-2022 Güz Dönemi Pedagojik Formasyon Programı başvurular başladı

Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ), 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi Pedagojik Formasyon Programı için başvuruların başladığı duyuruldu.

16 Ağustos 2021 Pazartesi 09:30
GAÜ 2021-2022 Güz Dönemi Pedagojik Formasyon Programı başvurular başladı

GAÜ’den yapılan açıklamada, 2021-2022 Akademik yılı güz döneminde, KKTC vatandaşları için Pedagojik Formasyon programının, özel indirimle 7 bin TL olduğu belirtilerek lisans bölümünden mezun olan veya mezun durumunda olan KKTC vatandaşı ve KKTC’de öğretmen olarak görev yapmak isteyen adaylarının, pedagojik formasyon eğitimi alarak öğretmen olma şansını yakalayacaklarını ifade edildi.

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Programla ilgili detaylı bilgi ve kayıt için, GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüsü Öğrenci İşlerinin 0850 650 2000 – 0548 870 8717 numaralı telefon numaralarına ya da [email protected] e-mail adresine başvurulabileceği belirtildi.

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Son Güncelleme: 16.08.2021 09:44
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