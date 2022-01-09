banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Birkan Uzun’un naaşı bu akşam KKTC’ye geliyor
Birkan'ın cenazesi yarın
Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak
Elektrik kesintisi yapılacak
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama
Bakanlık "devam" dedi
UBP'nin seçim gezileri sürüyor
UBP'den güçlü iktidar mesajı
banner404
Flaş Haber
Trafik kazası: 3 yaralı
Kapat

GAÜ 2021-2022 Bahar Dönemi Pedagojik Formasyon başvuruları başladı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Pedagojik Formasyon programı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

09 Ocak 2022 Pazar 15:00
GAÜ 2021-2022 Bahar Dönemi Pedagojik Formasyon başvuruları başladı

Açıklamada, 2021-2022 Akademik yılı Bahar dönemine özel indirimli fiyat fırsatı sunulduğu ve başvuruların başladığı belirtildi.

GAÜ’nün 2021-2022 Akademik yılı Bahar Dönemi, KKTC vatandaşları için Pedagojik Formasyon programının, bu döneme özel 7 bin TL olduğu belirtilen açıklamada, lisans bölümünden mezun olan veya mezun durumunda olan KKTC vatandaşı ve KKTC’de öğretmen olarak görev yapmak isteyen adaylarının, pedagojik formasyon eğitimi alarak öğretmen olma şansını yakalayacaklarını ifade edildi. 

banner341
Söz konusu program, yalnızca KKTC uyruklu; üniversitelerin lisans mezunu veya son sınıf öğrencileri başvuru yapabilecek.

Program yaz döneminde 4, güz döneminde ise 6 ders, toplamda 10 ders olacak şekilde tamamlanacak

Açıklamada, detaylı bilgi ve kayıt için, GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüsü Öğrenci İşleri,  0850 650 2000 – 0548 870 8717 numaralı telefon numaraları yada [email protected] e-mail adresine başvurabileceği ifade edildi.

banner360
Son Güncelleme: 09.01.2022 16:16
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trafik kazası: 3 yaralı
Trafik kazası: 3 yaralı
Birkan Uzun’un naaşı bu akşam KKTC’ye geliyor
Birkan Uzun’un naaşı bu akşam KKTC’ye geliyor
Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak
Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak
Ataoğlu: “Karpaz, turizm potansiyeline kavuşacak”
Ataoğlu: “Karpaz, turizm potansiyeline kavuşacak”
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama
YSK Başkanı Narin Şefik, TAK'a konuştu
YSK Başkanı Narin Şefik, TAK'a konuştu
Ataoğlu, Kar-iş ile Töhob’un işbirliği toplantısına katıldı
Ataoğlu, Kar-iş ile Töhob’un işbirliği toplantısına katıldı
Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu  külliye projesi ile ilgili  suçlamaları yanıtladı
Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu  külliye projesi ile ilgili  suçlamaları yanıtladı
Güneşer :” Pandemi sürecinde bağışıklık sistemini gıdalarla güçlendirmek çok önemli”
Güneşer :” Pandemi sürecinde bağışıklık sistemini gıdalarla güçlendirmek çok önemli”
Kültürel Miras Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Ali Tuncay TAK’a konuştu
Kültürel Miras Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Ali Tuncay TAK’a konuştu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim