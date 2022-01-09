GAÜ 2021-2022 Bahar Dönemi Pedagojik Formasyon başvuruları başladı

Açıklamada, 2021-2022 Akademik yılı Bahar dönemine özel indirimli fiyat fırsatı sunulduğu ve başvuruların başladığı belirtildi.

GAÜ’nün 2021-2022 Akademik yılı Bahar Dönemi, KKTC vatandaşları için Pedagojik Formasyon programının, bu döneme özel 7 bin TL olduğu belirtilen açıklamada, lisans bölümünden mezun olan veya mezun durumunda olan KKTC vatandaşı ve KKTC’de öğretmen olarak görev yapmak isteyen adaylarının, pedagojik formasyon eğitimi alarak öğretmen olma şansını yakalayacaklarını ifade edildi.

Söz konusu program, yalnızca KKTC uyruklu; üniversitelerin lisans mezunu veya son sınıf öğrencileri başvuru yapabilecek.

Program yaz döneminde 4, güz döneminde ise 6 ders, toplamda 10 ders olacak şekilde tamamlanacak

Açıklamada, detaylı bilgi ve kayıt için, GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüsü Öğrenci İşleri, 0850 650 2000 – 0548 870 8717 numaralı telefon numaraları yada [email protected] e-mail adresine başvurabileceği ifade edildi.