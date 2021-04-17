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GAÜ 2021-2022 akademik yılı için büyük fırsatlar sunuyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), KKTC Tanıtım ve Pazarlama Koordinatörü Mehtap Karababulut ve Türkiye Tanıtım ve Pazarlama Koordinatörü Simge Erdal katıldıkları teleivzyon programında GAÜ'de okumanın avantajları, burs ve eğitim imkanları hakkında açıklamalarda bulundular. Online eğitim hakkında açıklamalarda bulunan Erdal; “Pandemi ile beraber yaşanan tüm zorlukları en az hasarla atlatmaya çalışıyoruz. GAÜ'de önlemlerin en başından itibaren aldık.

17 Nisan 2021 Cumartesi 18:07
GAÜ 2021-2022 akademik yılı için büyük fırsatlar sunuyor
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Atlatmış olduğumuz birinci süreçten sonra ikinci dönem itibari ile hibrit eğitim sistemine geçtik. Online eğitimin yanı sıra kampüste bulunan öğrencilere hibrit eğitim sistemi modelinde eğitim vermeye devam ediyoruz bu süreçte. Biz 18.000 öğrencinin olduğu cıvıl cıvıl bir kampüsün olduğu bir üniversiteydik. Gözlerimiz bu dönemde hep öğrencilerimizi aradı” dedi.
Online eğitim avantajları ve yeni akademik yıl hakkında açıklamalarda bulunan Erdal; “Online eğitimin öğrenciler için avantaj olduğunu düşünüyorum. Bnece artık online eğitim hayatımızın her döneminde olacak gibi. Bu süreçte sadece Türkiye ve KKTC'de bulunan akademisyenlerden değil aynı zamanda dünyanın farklı yerlerinde işbirliği içerisinde olduğumuz üniversitelerde ki akademisyenlerle de belki ileri dönemlerde yararlanma şansımız olacak. Mezun durumunda olan ve uygulamalı dersleri olan öğrencilerimiz adaya gelmeye başladılar. Bu süreci onlarla beraber tamamlayıp yeni akademik yıla hazırlıklarımızı yapmış olacağız. Umuyoruz ki KKTC'de de tüm önlemler alınır, öğrencilerimizi Eylül döneminde sağlıklı bir şekilde adaya getirip yüzyüze eğitime başlarız” dedi.

“Tanıtımlarımız Türkiye ve KKTC İçinde Hocalarımız ve Öğrencilerimizle Online Buluşma Şeklinde Devam Ediyor”
Pandemi sürecinde KKTC'de üniversite tanıtım süreçleri hakkında açıklamalarda bulunan Karabulut; “Pandemi ile beraber bizde online sürece adım attık. Biz Tanıtımlar çerçevesinde ki bütün buluşmalarımızı hocalarımız ve öğrencilerimiz ile beraber online platformlarda yaptık. 
GAÜ'yü tercih etmeyi düşünen öğrencilere bilgi veren Karabulut; “Üniversitemiz içerisinde 135 farklı ülkeden öğrenci olması, 43 farklı ülkeden akademisyenimizin yer alması, Uluslar arası platformda öğrencilerimizin eğitim alması ve farklı bölümlerde ki ve ülkelerde ki öğrencilerle birarada eğitim alınması çok büyük bir ayrıcalıktır. Bulunmuş olduğumuz konum itibariylede Kıbrıs'ın en güzel kenti Girne'de yer almamızda ayrıcalıklardan biridir.

“Tıp Fakültesi'ne ilk 20 Ön Başvuraya %50 Burs İmkanı Devam Ediyor”
Tıp Fakültesi hakkında açıklamalarda bulunan Erdal; “GAÜ Tıp fakültesi bizim 35.yılımızı taçlandıran bir süreç oldu. Çok uzun zamandır alt yapısını tamamlamaya çalıştık ve şuanda morfoloji binası, araştırma laboratuvarları gibi tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Yakın zamanda da Türkiye için izinlerini tamamlamış bir bölüm olmasını diliyoruz” dedi.
Karabulut; “Tıp Fakültesi'nin üniversitemiz bünyesinde yer alması bizleride çok onurlandırdı. Şuanda öğrenci başvurularımız başladı. Aynı  zamanda Tıp Fakültesi'ne kayıt olacak öğrencilerimize burs sınavı gerçekleşecek. Öğrencilerimiz ön başvurularını yapabilirler. İlk 20 ön başvuruya %50 burs imkanı devam ediyor. Yoğun bir başvuru var ve biz şuanda başvurular olarak 20'nin üzerine çıkmış durumdayız. Öğrencilerimiz yinede başvurularını yapmaya devam etsin istiyoruz. Çünkü her öğrenci bireysel olarak değerlendirilecek ve bunların sonucunda yine öğrencilere tekrar geri dönüp bilgilendirme yapacağız.
Tıp Fakültesi toplamda 6 yıllık bir bölüm, öğrenciler toplam 5 yılını GAÜ'de tamamlayıp son 1 senesini Mersin Üniversitesi ile yapmış olduğumuz anlaşmaya göre Mersin Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tamamlayabilecekler” dedi.

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“GAÜ 2021 Burs Sıralama Sınavları 24-26-27 Nisan Tarihlerinde Gerçekleşecek.Son Başvuru 22 Nisan”
Karabulut, GAÜ 2021 Burs ve Sıralama sınavları hakkında yaptığı açıklamada; “Burs sınavları KKTC vatandaşları, lise eğitimlerinin dört senesini KKTC'de tamamlayan TC. vatandaşları ve 3. dünya ülkesi vatandaşı herkes burs sınavımıza katılabilir. 24-26-27 Nisan tarihlerinde olacak” dedi.
Ayrıca, GAÜ 2021 Burs Sıralama sınavının son başvuru tarihinin 22 Nisan Perşembe olduğunu ifade eden Karabulut, sınav başvurularının; kibrisaday.gau.edu.tr adresinden yapılacağını belirtti. Ayrıntılı bilgi ve detay için, 0850 6502000 numaralı çağrı merkezi, 0548 8708717 numaralı Whatsapp danışma hattı yada, [email protected] mail adreslerine ulaşılabileceğini bildirdi.

“GAÜ'yü Diğerlerinden Ayıran, Uluslararası Yönüdür”
Arizona Üniversitesi hakkında açıklamalarda bulunan Erdal; “Uluslararasılaşma anlamında Arizona Üniversitesi ile atılan adımlar çok önemli. Özellikle KKTC'de bulunan ve pandemi sebebiyle yurtdışına gidemeyen veya erteleyip derslerimi KKTC'de alıp bir sonra ki sene saydırabilirim diyen öğrenciler için uluslararası anlamda kabul gören bir üniversite ile bunu birleştirmek daha anlamlı.Dünyada ilk 100 içerisinde bulunan ve ABD'de en büyük 4 üniversiteden biri olan Arizona Üniversitesi özellikle GAÜ'yü tercih etti”


“Yaratıcı TikTok Yarışması İçin Son Başvuru 3 Mayıs”
Karabulut, KKTC Liselerinde okuyan 12.sınıf öğrencilerine yönelik yapılan TikTok yarışmayla ilgili yaptığı açıklamada; “Zorlu Covid-19 Pandemi sürecinde öğrencilere motivasyon kaynağı oluşturabilmek ve yeteneklerini artırmak için “Yaratıcı TikTok” yarışmasını ortaya koyduk. 3 Mayıs'a kadar başvuru formunun eksiksiz doldurulmuş olması, öğrenci belgesi ve yarışmaya başvurulan videonun gönderilmesi” şartlarının yer aldığı yarışmaya katılmak için yarışmacıların kendi “TikTok” hesaplarında “yaratıcı” içeriğe sahip olduğunu düşündükleri bir video linkini gau.edu.tr resmi web sayfasında yer alacak olan ilgili alana yüklemeleri gerekiyor” dedi.


 

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Anahtar Kelimeler:
KktcGaü
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