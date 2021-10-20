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GAÜ 2021-2021 akademik yılında oryantasyon programına başladı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 2021-2022 akademik yılına ‘Geleneksel Oryantasyon Programı’ ile başladı.

20 Ekim 2021 Çarşamba 16:45
GAÜ 2021-2021 akademik yılında oryantasyon programına başladı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 2021-2022 akademik yılına ‘Geleneksel Oryantasyon Programı’ ile başladı. Program kapsamında ilk olarak, genel bilgilerin aktarılması adına öğrencilerle bir araya gelindi.

GAÜ’den verilen bilgiye göre, ilk olarak ‘Oryantasyon Programı’ kapsamında üniversite ve oryantasyon döneminde gerçekleşecek etkinliklerle ilgili bilgi vermek için bir tören gerçekleştiren GAÜ, öğrencilerle bir araya geldi.

Program kapsamında ‘Hoş geldiniz’ temalı konuşmayı, GAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oya Ertuğruloğlu yaptı.

Daha sonra muhaceret işlemleri ile ilgili detaylar aktarmak adına Muhaceret Müdürlüğü’nden Girne Polis Müfettiş Muvini ve Liman Muhaceret Amiri İrfan Türk öğrencilerle soru-cevap şeklinde konuşmasını gerçekleştirdi.

GAÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanı Zerin Gürler ise programda öğrenci işleri, akademik takvim, ders süreçleri konularına değinirken GAÜ Tıp Fakültesi Akademisyeni Doç. Dr. Hasan Acar da Covid-19 pandemisi ve alınması gereken önlemlere dair önemli bilgiler verdi.

Acar konuşmasında, kampüs içerisinde bulunan Smart Health Life Center’da gerekli aşıların mevcut olduğuna ve antijen testlerinin yapıldığına dikkat çekti.

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 GAU Türkiye Marketing Koordinatörü Simge Erdal ise söz konusu törende, üniversite ve kampüs yaşamı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kulüpler ve Öğrenci Hizmetleri ile ilgili bilgileri de Ozan Onur Erdoğan’ın aktarmasının ardından oryantasyon program töreni sona erdi.

GAÜ’nün her yıl düzenlediği ‘Oryantasyon Programı’ ile ilgili gerçekleşecek faaliyetler ŞÖYLE:

21 Ekim tarihinde Fakülte Tanıtımları,

21-22 Ekim tarihinde Müzik Festivalleri,

20-21-22 Ekim tarihlerinde Öğrenci Kulüpleri Tanıtımı,

20 Ekim tarihinde Açık Hava Sineması Etkinliği,

Girne, Lefkoşa, Gazimağusa ve Karpaz’a Düzenlenecek Kültür Gezileri.

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Son Güncelleme: 21.10.2021 08:51
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