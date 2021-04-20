GAÜ 2020 yılı’nın en iyi dijital içerik üreticilerini seçiyor!

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Yükseköğretimde 50’inci yılına doğru ilerlerken, Sosyal Medya Fenomenlerinden ve Dijital İçerik Üreticilerinden 2020 yılının en iyilerinin halk oylaması ile seçileceği, “GAÜ Golden Wings Dijital İçerik Ödül Töreni” için oylama sürecini başlattı.

Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı; 7 ana ve 35 alt kategorinin bulunduğu “GAÜ Golden Wings Dijital İçerik Ödül Töreni” oylamasında, Türkiye dijital platform dünyasında kıyasıya mücadele gerçekleşecek.

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, dijitalleşen dünyada ilginin giderek arttığı sosyal medya ve dijital içerik platformlarında; dijital çağın gelişimine katkı sağlayan ve yarattıkları farklılıklar ile ön plana çıkan 250’nin üzerinde influencer ve dijital içerik üreticisi ile; Oyun, Twitch, Youtube, Dizi, İnstagram, Tiktok ve Podcast’da oluşan ana kategori ve 35 alt kategoride gerçekleşecek ödül töreni için oylama sürecinin başladığı belirtildi.

Bu heyecana sende ortak ol, hayranı olduğun isimleri yılın en iyisi yap!

Ayrıca, oylamaların https://www.gau.edu.tr/awards/2020 adresi üzerinden 15 Mayıs 2021 Cumartesi gününe kadar yapılacağı ifade edilen açıklamada, “Bu heyecana sende ortak ol, hayranı olduğun isimleri yılın en iyisi yap!” mesajı verildi.