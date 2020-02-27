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GAÜ 2020 Burs başvuruları 2 Mart’ta başlıyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ)  KKTC Marketing Koordinatörü Mehtap Karabulut,  GAÜ 2020 Bursları hakkında açıklamada bulundu.

GAÜ 2020 Burs başvuruları 2 Mart’ta başlıyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ)  KKTC Marketing Koordinatörü Mehtap Karabulut,  GAÜ 2020 Bursları hakkında açıklamada bulundu.

27 Şubat 2020 Perşembe 13:23
GAÜ 2020 Burs başvuruları 2 Mart’ta başlıyor
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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ)  KKTC Marketing Koordinatörü Mehtap Karabulut,  GAÜ 2020 Bursları hakkında açıklamada bulundu.

GAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Karabulut, burs sıralama sınavı başvuru tarihleri hakkında “Aday öğrencilerimiz 2 Mart – 8 Mayıs tarihleri arasında GAÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, kendi liselerinde bulunan rehber öğretmenlerinden ve kayit@gau.edu.tr adresinden başvurularını tamamlayabilirler. Tüm detaylı bilgiyi üniversitemiz resmi sayfası www.gau.edu.tr  adresinden edinebilirsiniz” dedi.

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GAÜ’DEN 35. YILA ÖZEL %90 -%100 BURS OLANAĞI

Karabulut, “Belli başlı stratejik bölümlerin üniversitemizde varlığı gibi ayrıcalıklarımız öğrencilerin ilgisini çekiyor. Elbette en büyük özelliklerimizden birisi de, Kıbrıs içerisinde Girne şehrinde var olan muhteşem kampüsümüz. Ayrıca GAÜ olarak 35. yılımız çerçevesinde bu yıl, KKTC’den mezun olacak üniversite adaylarına yönelik bir çok bölümde geçerli %90-%100 oranında burs olanaklarımız olacak.” dedi. 

GAÜ Burs Sıralama sınavının 9 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşeceğini söyleyen Karabulut, “Saat 10.00’da yapılacak olan burs sıralama sınavına KKTC liselerinden mezun yada mezun durumunda olan tüm üniversite adayları katılabilir. KKTC vatandaşları ile Türkiye Cumhuriyeti ve diğer ülke vatandaşı liseyi KKTC’de tamamlayan öğrenciler burs sıralama sınavına girebilecek.” 
 

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Son Güncelleme: 27.02.2020 17:04
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