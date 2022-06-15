GAÜ 17 Haziran’da ikinci burs sınavını yapacak

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), burs sınavını kaçıranlar için 17 Haziran’da yeni bir burs sınavı yapacağını duyurdu.

GAÜ’den yapılan açıklamada, sınavın, KKTC vatandaşları, liseyi (4 yıl) KKTC de tamamlayan TC vatandaşları ve lise eğitimini KKTC de tamamlayan 3’üncü dünya ülkesi vatandaşlarına yönelik olduğu belirtildi. GAÜ 2022 Burs Sıralama Sınavı 17 Haziran Cuma günü saat 14:30’da gerçekleşecek.

Bilgi sağlamak için ayrılan kanallar şunlar: www.kibrisaday.gau.edu.tr, [email protected], 0850 6502000 ve 0548 8708717 numaralı hatlar.