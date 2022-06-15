banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
En çok yağış nereye düştü?
En çok yağış nereye düştü?
Hırsızlar dur durak demiyor 20 adet kuzuyu çaldılar
Hırsızlar dur durak demiyor 20...
Eyvah, Nijeryalılar üniversite açmaya hazırlanıyor…
Eyvah, Nijeryalılar üniversite açmaya hazırlanıyor…
Atun Ankara’ya gitti
Atun Ankara’ya gitti
Asgari Ücret 8 Bin 500 TL olabilir
Asgari Ücret 8 Bin 500...
banner405

GAÜ 17 Haziran’da ikinci burs sınavını yapacak

15 Haziran 2022 Çarşamba 12:15
GAÜ 17 Haziran’da ikinci burs sınavını yapacak

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), burs sınavını kaçıranlar için 17 Haziran’da yeni bir burs sınavı yapacağını duyurdu.

 GAÜ’den yapılan açıklamada, sınavın, KKTC vatandaşları, liseyi (4 yıl) KKTC de tamamlayan TC vatandaşları ve lise eğitimini KKTC de tamamlayan 3’üncü dünya ülkesi vatandaşlarına yönelik olduğu belirtildi. GAÜ 2022 Burs Sıralama Sınavı 17 Haziran Cuma günü saat 14:30’da gerçekleşecek.

banner341

Bilgi sağlamak için ayrılan kanallar şunlar: www.kibrisaday.gau.edu.tr, [email protected], 0850 6502000 ve 0548 8708717 numaralı hatlar.

banner360
Son Güncelleme: 15.06.2022 13:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hırsızlar dur durak demiyor 20 adet kuzuyu çaldılar
Hırsızlar dur durak demiyor 20 adet kuzuyu çaldılar
En çok yağış nereye düştü?
En çok yağış nereye düştü?
Basın-Sen: “Ulaş Barış’ın işinden atılması kabul edilemez bir durum“
Basın-Sen: “Ulaş Barış’ın işinden atılması kabul edilemez bir durum“
ARUCAD 3. Liseler Arası Tasarım Yarışmasının son başvuru tarihi uzatıldı
ARUCAD 3. Liseler Arası Tasarım Yarışmasının son başvuru tarihi uzatıldı
Sarıçizmeli: “Bütünlüklü ve kucaklayıcı bir plan ortaya çıktı”
Sarıçizmeli: “Bütünlüklü ve kucaklayıcı bir plan ortaya çıktı”
Memur-Sen'den hükümete acil önlem çağrısı...
Memur-Sen'den hükümete acil önlem çağrısı...
Maliye Bakanı Atun’un Ankara gündemi “Elektrik ve kur korumalı mevduat“
Maliye Bakanı Atun’un Ankara gündemi “Elektrik ve kur korumalı mevduat“
Öztürkler, Ersoy’u kabul etti
Öztürkler, Ersoy’u kabul etti
Eyvah, Nijeryalılar üniversite açmaya hazırlanıyor…
Eyvah, Nijeryalılar üniversite açmaya hazırlanıyor…
Atun Ankara’ya gitti
Atun Ankara’ya gitti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim