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Gardiyanoğlu değerlendirmelerde bulundu

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa ilçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, TV Güneş’te Ferda Ekinci’nin sunduğu programa katıldı

Gardiyanoğlu değerlendirmelerde bulundu

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa ilçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, TV Güneş’te Ferda Ekinci’nin sunduğu programa katıldı

14 Aralık 2019 Cumartesi 11:45
Gardiyanoğlu değerlendirmelerde bulundu

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa ilçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, farklı hükümet modellerinin şu an görüşülmediğini ve UBP’nin ortağıyla yoluna devam ettiğini ancak Halkın Partisi’nin hükümetten çekilecek olması durumunda alternatifsiz olmadıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce erken seçim beklemediğini de ifade eden Gardiyanoğlu, “Halkımız seçimlerden yoruldu artık. İnsanları dinlendirmek lazım” dedi.

Gardiyanoğlu, yapılan anketlerde UBP’nin 1975 yılından beri savunduğu “2 kurucu eşit devlet statüsünde bir çözüm” tezinin yüksek oranda öne çıktığını kaydetti.

TV Güneş’te Ferda Ekinci’nin sunduğu programa katılan Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa ilçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, yapılan anketler başta olmak üzere, UBP’nin icraatları ve erken seçim tartışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“SEÇİM REFERANDUM OLACAK”

Sadık Gardiyanoğlu, yapılan anketlerde Kıbrıs meselesiyle ilgili oranlara dikkat çekerek, halkın gerçekleri görmeye başladığını söyledi. Gardiyanoğlu “Artık bu adadaki toplum mühendislerinin toplumun DNA’sı ile oynamaya çalıştığının farkında. Burada önemli olan halk ne istiyor? 20 Nisan’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde artık federasyon mu, yoksa iki ayrı kurucu devlet statüsünde mi görüş ortaya çıkacak, bana göre bir referandum olacak. 2020 daha da hızlı geçecek.” İfadelerine yer verdi.

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Sadık Gardiyanoğlu, bu kısa hükümet döneminde yaptıkları icraatların satır başlarından bahsederek, muhalefete “bir buçuk yıl sussunlar” dedi. 

Gardiyanoğlu, 4’lü koalisyon hükümetini işaret ederek şu ifadelere yer verdi; 

“Muhalefet bir buçuk yıl sussun. Özel şirketlerden avans çekerek maaş ödediler. Bunlar eleştirir UBP yapar, bunlar yıkar UBP yapar. Yapılan eleştiriler KKTC’yi ileri götürecekse bakarız. 4’lü hükümet döneminde Maliye Bakanı cari harcamalarımızı kendimiz karşılıyoruz diyordu. Kendi harcamalarımızı kendimiz toplayacağız dedi, Ercan’ın kapısında avans bekleyerek bu devleti halkının gözünde bu kadar küçük düşürebilirlerdi. 4’lü hükümet döneminde asfalt yapılamadı, UBP geldiğinde yollar yapılmaya başlandı. Bir çok ihale açıldı. Bunlar 6 ay içinde oldu.”

"UBP BAŞTA OLDUĞU SÜRECE, KURDUĞU, SEVDİĞİ ÜLKESİNİ HÜKÜMETSİZ BIRAKMAZ"

Erken seçim olabilir mi şeklinde bir soruya da yanıt veren Gardiyanoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce erken seçim beklemediğini ifade ederek, “Erken seçim olursa, cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra bir tarihlendirme olur” dedi. 

Hükümet değişikliğiyle ilgili tartışmaların hatırlatılması üzerine, Gardiyanoğlu, “Hükümetin ömrüyle ilgili UBP ortağıyla yoluna devam ediyor. Eğer hükümetten çekilecek olan Halkın Partisi ise, örnek olarak söylüyorum bunu, tırnak içinde söylüyorum, yanlış anlaşılmasın, UBP alternatifsiz değildir. UBP başta olduğu sürece, kurduğu devleti, sevdiği ülkesini hükümetsiz bırakmaz. Farklı hükümet modelleri görüşülebilir mi, şu an görüşülen yok ama matematiksel anlamda mümkündür. Halkımız seçimlerden yoruldu artık, insanları dinlendirmek lazım” şeklinde sözlerini noktaladı. 


 

Son Güncelleme: 14.12.2019 15:15
Anahtar Kelimeler:
Sadık Gardiyanoğlu
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