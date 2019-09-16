Gardiyanların çilesi bitmiyor!

KIBRIS MANŞET – ÖZEL

174 mahkum kapasiteli cezaevinde halen 570 mahkum bulunduğunu söyleyen Türkmen bu nedenle gardiyanların işinin çok zor olduğunu ancak özverili çalışmalarıyla açığı kapatmaya çalıştıklarını söyledi.

2006 yılından beri gardiyanların terfi sınavının yapılmadığına da değinen İzzet Türkmen, ancak bazı gardiyanların itirazı nedeniyle yargıya taşındığını ve yargının da ağır çalışması nedeniyle sonuçlanamadığını ifade etti.

Türkmen yeni cezaevinin hizmete girmesinden sonra daha fazla çalışana ihtiyacı olacaklarını bu nedenle hükümetin şimdiden önlem alması gerektiğini ve istihdamların gecikmeden yapılmasını istedi.

Yeni cezaevinin açılmasıyla birlikte hükümsüz tutukluların eski cezaevinde tutulması gerektiğini de söyleyen Türkmen, aksi halde yeni binada da ranza sistemine geçileceğini ve bunun da sağlıksız ortamın devam edecek olmasıyla eş anlamlı olduğunu ifade etti.

Merkezi Cezaevinde halen tutuklu sayısı kaçtır, binanın gerçek kapasitesi nedir?

Cezaevi ilk yapıldığında 120 kişilik yapılmıştır.

2007 yılında yapılan ek bina ile kapasite 174’e çıkarılmıştır.

Bugün ise 570 mahkum bulunmaktadır.

Gardiyanların verilmeyen terfileri konusunda son durum nedir?

44/2006 sayılı yasa yapıldığında maalesef cezaevi hiç düşünülmedi.

Cezaevi personeli dereceleri karşılığı rütbe tutmaktadır. Bu durum göz ardı edilmiş ya da gözden kaçırılmıştır ( yasa hazırlanırken.)

2006 ‘dan beri bir kez terfi sınavı yapılmış olup az önce bahsettiğim sebepten dolayı bazı arkadaşlarımızın itirazlarını yargıya taşıması ve yargı yolunun çok yavaş ilerlemesi sebebiyle bu güne kadar yeni terfi yapılamamıştır.

Halbuki yasada cezaevi ile ilgili küçük bir değişiklik yapılıp sorun ortadan kaldırılabilirdi. Ama maalesef geçmiş hükümetler konuya gerekli önemi vermedikleri için bu sorun bu güne kadar geldi.

Ve bugün yönetici kadroları neredeyse bomboş durumda. Bu da yönetimde büyük zafiyet doğurmaktadır.

Gardiyanların birçok sorunu vardır. Bunların en başında;

Yetersiz personel sayısı

Terfi mekanizmasının işlememesi

Sürekli olarak özveri göstererek çalışmak zorunda kalmaları

Mahkumların koğuşlara dağılımında hangi kıstaslara önem veriliyor?

Mahkumların yerleştirilmesi çok farklı kriterlere göre yapılması gerekirken mevcut cezaevinin yetersizliği yüzünde sadece 21 yaş altı ve trafik mazbata ayırımı yapılabilmektedir. Yeni cezaevinde 21 yaş altı olan mahkumlar için ayrı bir bina olduğundan oraya geçildiğinde genç ve çocuk mahkumlar için hiç bir sorun kalmayacaktır.

Bakanlık cezaevinde yönetimi yaşanan sorunları ne kadar önemseyip çözüm üretmek için girişimde bulunuyor mu?

Gelmiş geçmiş bakanlar ve idareciler cezaevindeki sorunları çözme konusunda yeterli çabayı sarf edememişlerdir.

Mevcut bakan ve yöneticileri değerlendirecek olursak sıkıntıları çözmek adına attıkları adımlar var fakat nihayete erdirilmiş bir sonuç maalesef henüz yoktur.

Yılların birikimi olan bu kadar sorunu iki günde çözmek mümkün değildir bunun farkındayız ama yapılması zorunlu olan birçok şey varken bir çoğu için henüz adım atılmamış olması da düşündürücüdür.

Bir tane örnek vermem gerekirse yeni cezaevi yapısı gereği yasal değişikliklere ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlardan en önemlileri “ açık cezaevi” konusu ve cezaevi dış güvenliğinin yetki konusudur.

Yüz kişilik açık cezaevi yapılmasına rağmen bizim yasa ve tüzüklerimize göre bu bina kullanılamaz.

Ayrıca dış güvenliği sağlayarak personelin yetkilerini belirleyecek bir düzenleme yapılmak zorundadır. Yasa’da bu güncellemeler yapılmadan yeni cezaevine gitmek yeni kaoslar doğurmaktan başka bir işe yaramaz.

Bakanlığın ivedi olarak bu konularda çalışma başlatması şarttır.