Gardiyanlar yeni cezaevine çağdaş eğitimlerle hazırlanıyor



İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bakanlığın hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmalarla yeni cezaevi faaliyete girmeden çok yönlü hazırlıklar tamamlanıyor.

KKTC İçişleri Bakanlığı ve TC Adalet Bakanlığı etkin iş birliğiyle yürütülen, bu yıl içinde faaliyete girecek yeni cezaevi için sona gelinirken, yeni cezaevinde görev yapacak personelin çağdaş yaklaşımlar çerçevesinde görevlerini daha iyi icra edebilmeleri ve kurumsal gelişim amacıyla yürütülen eğitim çalışmaları planlan program çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

KAPSAMLI EĞİTİM

Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında yürütülmekte olan karşılıklı ve etkin iş birliği kapsamında yeni cezaevine geçmeden önce infaz sisteminin kurumsal gelişimine eğitim yoluyla katkı sağlamak amacıyla kapsamlı eğitim programı başlatıldı.

6-31 Ocak tarihleri arasındaki söz konusu eğitimler için Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Eğitim Merkezi’nden toplam 8 öğretim görevlisi yanında, hem açılış programına katılmak hem de birtakım temaslarda bulunmak amacıyla Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hasan Akceviz, Ankara Personel Eğitim Merkezi Başkanı Hüseyin Aslan, Personel Eğitim Tetkik Hakimi Dilek Şirin ve Eğitim Merkezleri ve Planlama Bürosu Şefi Melike Önbaş KKTC’ye gelecek.

6 Ocak Pazartesi günü Saat 09.00’da İçişleri Bakanlığı toplantı salonunda yeni cezaevi personeline yönelik eğitim programı hakkında basına kapsamlı bilgi verilecek.

Yeni cezaevine geçilirken personelin çağdaş hizmet verebilmeleri amacıyla birçok konuda uzman, öğretim görevlisi tarafından verilecek eğitimlerle; kapalı ceza infaz kurumlarının yönetim uygulamaları hakkında bilgi sahibi olunması, yeni cezaevinde yürütülecek güvenlik uygulamalarını ve yaklaşımlarının öğrenilmesi, acil durumlara müdahale ve kriz yönetimi konuları hakkında bilgi sahibi olunması, mesleki müdahale teknik ve taktikleri konularında bilgi, beceri ve yeterliklerin geliştirilmesi, hükümlü/tutuklularla etkin mesleki iletişim kurma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olunması, zor davranışlar ve baş etme yöntemlerinin öğrenilmesi ve uygulanması sağlanacak.

Kadın kapalı ünitesi için yapılacak personel eğitimleriyle de, cinsiyet ve toplumsal cinsiyet ayrımının ne anlama geldiğinin bilinmesi, benlik kavramı ve hayır diyebilmenin öğrenilmesi, kişiler arası iletişim yöntemlerinin bilinmesi, tükenmişlik ve mobbing kavramlarının öğrenilmesi, kadın suçluluğu ve hükümlü/tutuklu psikolojinin mesleki boyutlarının farkına varılması, zor davranışlarla baş etme ve özel durumlara yaklaşım konularında yeterliklerin geliştirilmesi problem çözme becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Ayrıca çocuk kapalı ünitesi personeli eğitimi çerçevesinde de, iletişim engellerinin öğrenilmesi, etkin dinlemenin iletişimde öneminin kavranması, çocuk gelişiminde ahlak gelişim süreci ile anne baba tutumlarının öneminin farkına varılması, önyargı ve ayrımcılığa ilişkin bilgi düzeyinin artırılması, müzakere ve arabuluculuk yaklaşım ve yöntemlerini öğrenilmesi, tükenmişlik konusunda farkındalık kazanılması, cinsel yönelimi farklı olan çocuklarla özel gereksinim olan çocuklara ilişkin mesleki bilgiler edinilmesi, ekip çalışmasının kurumsal ve mesleki önemin kavranması, çocuklara ilişkin disiplin yöntem ve yaklaşımlarını öğrenilmesi amaçlanıyor.

Açıklamada, “KKTC İçişleri Bakanlığı olarak hedeflenen, yeni cezaevine geçişten önce çok yönlü başlattığımız çalışmaların eğitim ayağını oluşturan, KKTC İçişleri Bakanlığı ve TC Adalet Bakanlığı etkin iş birliğinde yürütülen kapsamlı eğitim programının tamamlanmasıyla yeni cezaevinde görev yapacak personelimizin çok daha donanımlı bir şekilde görevlerine hazır olmalarını sağlamaktır.” denildi.

İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

TC Adalet Bakanlığı ve KKTC İçişleri Bakanlığı’nın daha önce imzaladığı iş birliği protokolü çerçevesinde cezaevi personeline yönelik kapsamlı eğitim çalışmaları yapılması karara bağlanmıştı.

Yeni cezaevinin insan haklarına uygun, çağdaş donanımlara sahip olmasının yanı sıra, TC’den gelecek uzman ve öğretim görevlilerinin katkılarıyla buradaki yeni sistemlerin öğretilmesi, kadın ve çocuk hükümlü/tutuklulara yönelik cezaevi personelinin çağdaş yöntem ve yetkinlikle hareket etmesini sağlayacak eğitim programları hazırlandı.

28 Ağustos 2019 tarihinde TC Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün KKTC’ye gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde Bakanlıkla yapılan heyetler arası görüşmelerde yeni cezaevine geçilmeden önce cezaevi personelinin eğitime tabi tutulması hususunda iş birliği yapılması yönünde mutabakata varılmıştı.

Bu mutabakat çerçevesinde cezaevi personeline yönelik ilk etap eğitim programı 4-8 Kasım 2019 tarihleri ile 9-13 Aralık 2019 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilmiş, sonrasında tüm cezaevi personelinin de yeni cezaevine geçişte uyum sürecini hızlandıracak eğitimlere tabi tutulması düşüncesiyle üçüncü kısım eğitimlerin KKTC’de gerçekleştirilmesi kararı alınmıştı.