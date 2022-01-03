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Garber'dan Türkçe yeniyıl mesajı

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Lefkoşa Büyükelçisi Judith Gail Garber, Kıbrıslı Türklerin Yeni Yılını kutladı, 2022 yılının; Kıbrıslı Türklere sağlık, mutluluk ve barış getirmesini diledi.

03 Ocak 2022 Pazartesi 14:20
Garber'dan Türkçe yeniyıl mesajı

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Lefkoşa Büyükelçisi Judith Gail Garber, mesajında 2021 yılında ABD Büyükelçiliğinin adanın her iki tarafındaki sivil toplum örgütleri ile farklı konularda görüşme fırsatı bulduğunu da ifade ederek, 2022 yılında adanın her iki tarafındaki “ortaklıklarını daha da güçlendirmeyi” arzuladıklarını söyledi.
ABD Elçiliği’nin resmi sosyal medya hesabından da paylaşılan ve Türkçe  konuştuğu video mesajında, Büyükelçi Garber şöyle dedi:
“2021 yılını geride bırakırken, 2022 yılının herkese sağlık, mutluluk ve barış getirmesini dilerim. Pandemi sürecinin zorlukları hala sürse de, dünyanın dört bir yanındaki bilim adamları bu hastalığa karşı toplumlarımızı korumak için güvenli ve etkili aşılar oluşturmak üzere çalışmalara devam etmektedirler. Daha bilinçli bir şekilde, aşıların getirdiği güç ile birlikte, 2022 yılına biraz daha güvenlikle ve esenlikle girebiliyoruz” dedi.

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Ayrıca Garber mesajında, ABD Büyükelçiliğinin adanın her iki tarafındaki sivil toplum örgütleri ile farklı konularda görüşme fırsatı bulduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
“Bu yıl elçilik çalışanları, Kıbrıslılarla farklı konularda görüşme fırsatı buldu. Eğitim, girişimcilik ve çevre gibi konularda sağladığımız hibeler sayesinde sivil toplum örgütleri, her iki toplumda da önemli çalışmalar yapmaya devam ettiler. 2022 yılında bu ortaklıkları daha da güçlendirmeyi dört gözle bekliyoruz. Herkesin Yeni Yılı kutlu olsun” ifadelerinde bulundu. 

 

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Son Güncelleme: 03.01.2022 15:22
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