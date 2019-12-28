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Game of Thrones hayranlarını üzen haber! Genç oyuncu..

Game of Thrones'ta Theon Greyjoy karakterinin dublörünü canlandıran Andrew Dunbar, Kuzey İrlanda'daki evinde yaşamını yitirdi.

Game of Thrones hayranlarını üzen haber! Genç oyuncu..

Game of Thrones'ta Theon Greyjoy karakterinin dublörünü canlandıran Andrew Dunbar, Kuzey İrlanda'daki evinde yaşamını yitirdi.

28 Aralık 2019 Cumartesi 09:33
Game of Thrones hayranlarını üzen haber! Genç oyuncu..

Final sezonuyla hayranlarını hayal kırıklığına uğratsa da, yayınlandığı 8 sezon boyunca milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Game of Thrones dizisi, bu kez üzücü bir olayla gündeme geldi.

Dizinin sevilen karakterlerinden Theon Greyjoy’un dublörünü canlandıran Andrew Dunbar, Kuzey İrlanda’nın Belfast kentindeki evinde hayatını kaybetti. 30 yaşındaki oyuncunun Noel arifesinde öldüğü duyurulurken, herhangi bir detay ise paylaşılmadı.

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Dunbar, Battle of Bastards’ta kuzeyli askerlerden birini canlandırdı.

Dizinin en çok akılda kalan bölümlerinden ‘Battle of Bastards’ta da (Piçlerin Savaşı) kamera önüne geçen Dunbar, Jon Snow’un yanında savaşan kuzeyli askerlerden birini canlandırdı.

Dunbar’ın ölümü, dizi ekibi tarafından da üzüntüyle karşılandı. Başta set çalışanları olmak üzere birçok kişi sosyal medyadan Dunbar’la ilgili düşüncelerini paylaştı.

Anahtar Kelimeler:
Game Of ThronesDiziDizisiOyuncu
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