Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği “Galette Des Rois” etkinliği düzenliyor.
“Galette Des Rois” etkinliği düzenleniyor
Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği “Galette Des Rois” etkinliği düzenliyor.
22 Ocak 2020 Çarşamba 13:14
Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği'nden yapılan yazılı açıklamada, derneğin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Galette des Rois etkinliği, bu yıl 29 Ocak Çarşamba saat 19.00'da dernek binasında yer alacak.
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