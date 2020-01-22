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Fuhuş operasyonunda tutuklanan zanlı Cüneyt Tamavcı mahkeme huzuruna çıkarıldı

 Lefkoşa’da bir apartman dairesine gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda tutuklanan zanlı Cüneyt Tamavcı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Fuhuş operasyonunda tutuklanan zanlı Cüneyt Tamavcı mahkeme huzuruna çıkarıldı

 Lefkoşa’da bir apartman dairesine gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda tutuklanan zanlı Cüneyt Tamavcı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

22 Ocak 2020 Çarşamba 15:11
Fuhuş operasyonunda tutuklanan zanlı Cüneyt Tamavcı mahkeme huzuruna çıkarıldı

Kamalı Haber

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Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, huzurda bulunan zanlı Cüneyt Tamavcı’nın “Fuhuşa Teşvik, Fahişelik Yapılmasına Yardımcı Olma” suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının ikametgâhına 18 Ocak 2020 tarihinde saat 14.30 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü CÖŞ tarafından yapılan operasyonda ikametgâhın yatak odasında tespit etmiş olduğu 2 erkek şahsın ve Mağusa’da sakin 3 kadın şahsın para karşılığında birlikte olmalarını sağlayıp adı edilenleri fuhuşa teşvik ve Fahişelik Yapılmasına Yardımcı Olma suçunu işledikleri tespit edilmiştir. Polis, zanlının başlatılan tahkikata etki edemeyeceğini belirterek zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı iler mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti..

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanmasına 4 haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması 3 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı 2 kefilin 60’ar bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 22.01.2020 16:13
Anahtar Kelimeler:
Lefkoşada FuhuşCüneyt Tamavcı
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