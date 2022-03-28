Fuat Topaloğlu: Hangi kalitede akaryakıt kullandığımızı bilmek istiyoruz

Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, akaryakıtın kalitesiyle ilgili çok önemli bir açıklama yaptı.

"GEMİDE DENETLENSİN"

Ülkeye gelen akaryakıtın rafineriye boşaltılmadan, gemide denetlenmesini istediklerini belirten Topaloğlu, son zamanlarda toplu taşıma araçlarının enjektör ve pompalarında arızalar meydana geldiğinin altını çizerek, akaryakıt içerisinden su ve farklı kimasal maddeler çıktığını belirtti.

"HANGİ KALİTEDE AKARYAKIT KULLANDIĞIMIZI BİLMEK İSTİYORUZ"

Kar-İş olarak hangi kalitede akaryakıt kullandıklarını bilmek istediklerini ifade eden Topaloğlu, az mesafede çok yakıt yaktıklarını, bunun da yakıtın kalitesini gösterdiğini söyledi.