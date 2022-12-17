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Fuat Oktay’dan Kıbrıs vurgusu

17 Aralık 2022 Cumartesi 10:38
Fuat Oktay’dan Kıbrıs vurgusu

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM’de yaptığı konuşmasında “Doğu Akdeniz’de ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarının savunulması ve KKTC’nin dünya sahnesinde bağımsız, egemen ve saygın bir ülke olarak yer almasını sağlamak için aktif bir tutum sergilemeyi sürdürüyoruz.” dedi.

Gösterdikleri çabalar çerçevesinde son olarak, 11 Kasım’da Semerkant’ta düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi’nde KKTC’nin gözlemci üyeliğe kabul edildiğinin altını çizen Oktay, “Milli davamız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için İslam İşbirliği Teşkilatı ve Türk Devletleri Teşkilatı nezdinde gözlemci üye statüsü verilmesi için mücadele eden biziz…” ifadelerini kullandı.

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