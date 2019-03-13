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FUAT OKTAY KKTC’DE
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Fuat Oktay KKTC’de

Fuat Oktay KKTC’de

13 Mart 2019 Çarşamba 11:01
Fuat Oktay KKTC’de

FUAT OKTAY KKTC’DE

ESKİ BAŞBAKAN KÜÇÜK’ÜN CENAZE TÖRENİ İÇİN GELEN OKTAY’I BAŞBAKAN TUFAN ERHÜRMAN KARŞILADI
 

ATALAY VE AKÇA DA CENAZE İÇİN KKTC’DE BULUNUYOR

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski Başbakanlardan İrsen Küçük’ün cenaze törenine katılmak amacıyla bu sabah KKTC’ye geldi.
Oktay’ı Ercan Havalimanı’nda Başbakan Tufan Erhürman karşıladı.
Oktay, Küçük için Cumhuriyet Meclisi’nde düzenlenen devlet töreninin ardından İsmail Safa Camii’ndeki cenaze namazına da katılacak.
Başbakan Tufan Erhürman, eski Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanlarından İrsen Küçük’ün cenaze töreni için bu sabah KKTC’ye gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı Ercan Havalimanı’nda karşıladı.
Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, Başbakan Erhürman’ın yanısıra Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri (GKK) Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, Halkın Partisi (HP) İskele Milletvekili Mesut Genç de Ercan Havalimanı’nda karşılama sırasında hazır bulundu.
Başbakan Erhürman ve Oktay, merhum İrsen Küçük için Cumhuriyet Meclisi’nde düzenlenecek devlet törenine, ardından da İsmail Safa Cami’ndeki cenaze törenine katılacak.
Oktay, Küçük ailesine taziye ziyaretinde de bulunacak. Fuat Oktay, akşam saatlerinde KKTC’den ayrılacak.
ATALAY VE AKÇA DA KKTC’DE
Öte yandan, Türkiye’nin eski Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ile eski Lefkoşa Büyükelçilerinden Halil İbrahim Akça da İrsen Küçük’ün cenaze töreni için dün gece KKTC’ye geldi.

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