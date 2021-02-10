Fuat Oktay KKTC'de

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye ile KKTC arasındaki Mali İş Birliği Protokolü'nün de görüşüleceği 2 günlük çalışma ziyareti amacıyla saat 14:00’da Ercan Havalimanı’na indi.

Oktay’ı havaalanında Başbakan Ersan Saner, TC Lefkoşa Büyükelçisi Hasan Murat Başçeri ve bazı bakan ve milletvekilleriyle devlet yetkilileri karşıladı.

Fuat Oktay’a Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin eşlik ediyor.

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesinden verilen bilgiye göre, Oktay, bugün saat 14.30’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la Cumhurbaşkanlığı’nda görüşecek.

Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşmesinin ardından saat 15.30’da Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ile bir araya gelecek.



BAŞBAKAN İLE YARIN GÖRÜŞECEK

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yarın Başbakan Ersan Saner ile baş başa bir görüşme gerçekleştirecek. Türkiye ile KKTC arasındaki Mali İş Birliği Protokolü’nün ele alınacağı heyetler arası görüşmeye geçilecek.

Yarınki görüşmelerin ardından Oktay, Gazimağusa’da yer alan “Bir Zamanlar Kıbrıs” film setini ziyaret edecek.

Fuat Oktay’ın KKTC’den yarın saat 16:40’da ayrılması bekleniyor.



