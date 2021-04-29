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Fuat Oktay, Erhan Arıklı'yı kabul etti

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı'yı kabul etti.

29 Nisan 2021 Perşembe 10:10
Fuat Oktay, Erhan Arıklı'yı kabul etti
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TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Türkiye ve KKTC arasındaki ekonomi ve enerji konularıyla, yürütülmekte olan projeler değerlendirildi.

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Son Güncelleme: 29.04.2021 10:49
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