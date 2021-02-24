banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ak koyun kara koyun ortaya çıkmalı
Ak koyun kara koyun ortaya...
Kahraman olmak bu kadar mı kolay!
Kahraman olmak bu kadar mı...
Başlıksız
Başlıksız
Tıp-İş başkanı espri mi yapıyor?
Tıp-İş başkanı espri mi yapıyor?
banner376
Flaş Haber
KKTC'de 16 yeni vaka
Kapat

Fuat Oktay, Ekonomik Örgütler Platformu üyeleriyle görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Ekonomik Örgütler Platformu üyeleriyle görüştü.

24 Şubat 2021 Çarşamba 10:00
Fuat Oktay, Ekonomik Örgütler Platformu üyeleriyle görüştü
banner337
banner391

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmeye, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Candan Avunduk, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Başkanı Dimağ Çağıner katıldı.

banner341
Görüşmede, KKTC'deki organize sanayi bölgesi altyapısı ile işletme sistemlerinin Türkiye'deki tecrübeler ışığında iyileştirilmesi ve kongre turizminin desteklenmesi konuları ele alındı.

Görüşmede ayrıca, KKTC müteahhitleri ile Türk müteahhitlerin ortak çalışmalar yürütmesi, Kovid-19 sonrası hızlı toparlanma için reel sektör projelerine öncelik verilmesi ve reel sektörün karşılaştığı bürokrasinin azaltılması için e-Devlet projesinin hızlandırılması konuları değerlendirildi.

banner360
Son Güncelleme: 24.02.2021 11:04
Anahtar Kelimeler:
Ekonomik Örgütler PlatformuFuat Oktay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avcılara bugün ve yarın av serbest
Avcılara bugün ve yarın av serbest
Mdp’den hükümete çağrı
Mdp’den hükümete çağrı
Maviş: “Uzaktan eğitime geçişte teknik desteğe ihtiyaç var”
Maviş: “Uzaktan eğitime geçişte teknik desteğe ihtiyaç var”
UBP MYK toplanıyor
UBP MYK toplanıyor
Hava durumu
Hava durumu
Lefkoşa Surlariçi’nde bir iş yerine ve 7 kişiye yasal işlem
Lefkoşa Surlariçi’nde bir iş yerine ve 7 kişiye yasal işlem
Ak koyun kara koyun ortaya çıkmalı
Ak koyun kara koyun ortaya çıkmalı
Kahraman olmak bu kadar mı kolay!
Kahraman olmak bu kadar mı kolay!
Avcılar yarın ve Perşembe avlanabilecek
Avcılar yarın ve Perşembe avlanabilecek
Başbakan Saner Milli sporcular Savaşkan ve Çelebiyi kutladı
Başbakan Saner Milli sporcular Savaşkan ve Çelebiyi kutladı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim