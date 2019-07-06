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Fuat Oktay Başbakan Tatar’a nezaket ziyaretinde bulundu

Fuat Oktay Başbakan Tatar’a nezaket ziyaretinde bulundu

06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:27
Fuat Oktay Başbakan Tatar’a nezaket ziyaretinde bulundu

Günübirlik ziyaret için KKTC’de bulunan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başbakan Ersin Tatar’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başbakanlık’ta saat 12.30 civarlarında gerçekleştirilen görüşmede TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da hazır bulundu.

OKTAY: “İNŞALLAH YEPYENİ BİR BAŞLANGIÇ…”

Ziyarette konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs ziyaretlerinin gündeminin ekonomi olduğunu kaydetti. Oktay, Kıbrıs’ın gelişmesi, kalkınması konusunda Türkiye ile iş birliği, özellikle iş insanlarının bir araya geldiği ekonomi konferansı ve öğleden sonra gerçekleştirilecek KKTC Yatırım Danışma Konseyi III. Toplantısı’nın hem Türkiye hem de KKTC için güzel bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Hem bu fırsatı değerlendirmek hem de yeni kurulan hükümet için Başbakan Tatar’ı tebrik etmek istediklerini dile getiren Oktay, “İnşallah yepyeni bir başlangıç, hem KKTC hem de KKTC-TC ilişkileri açısından her açıdan güzel başlangıçlara vesile olacağını tahmin ediyoruz” diye konuştu.

“REFORMLAR ÖNEMLİ”

Reformların insanların beklediği son derece önemli bir açılım olduğunu belirten Oktay, hükümet programında da son derece iddialı açılımlar olduğunu gördüğünü söyledi ve bunların gerçekleştirilerek KKTC’deki yatırımcıların önünün açılmasını arzu etiklerini kaydetti.

Uzun sürekli hükümetlerin iş başında olması ve istikrarın önemli olduğunu da kaydeden Oktay, hidrokarbon kaynakları konusunun da çok daha dikkatli olunması gereken bir süreci beraberinde getirdiğini söyledi.

Oktay, hiçbir oyuna fırsat vermeden Kıbrıslı Türklerin haklarının sonuna kadar korunmasıyla alakalı olarak KKTC ve Türkiye’deki hükümetler arasındaki ilişkinin iyi bir şekilde devam etmesi gerektiğini de vurguladı.

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TATAR: “BÜTÜN SIKINTILARA RAĞMEN…”

Başbakan Ersin Tatar da konuşmasında, sabahleyin düzenlenen konferansın başında Oktay’ın verdiği mesajların Kıbrıs Türk halkının yüreğine su serptiğini kaydetti ve ziyaretten duyduğu onuru ifade etti.

İki hafta sonra Barış Harekatı’nın 45. yıl dönümünün kutlanacağını kaydeden Tatar, nerdeyse yarım asırdır yeni bir devlet, cumhuriyet ve Doğu Akdeniz’de KKTC’nin gelişme içerisinde yoluna devam ettiğini kaydetti.

Bütün sıkıntılarına, ambargolara izolasyonlara rağmen KKTC’de önemli sektörler oluştuğunu kaydeden Tatar, başta turizm, yükseköğrenim ve su projesiyle Anadolu’dan KKTC’ye gelen suyla tarım faaliyetlerinin artırılmakta olduğunu belirtti. Tatar “Dolayısıyla hizmetler sektörü de üniversitelerimizin bilişim ve inovasyon alanında yapacağı çalışmalarla KKTC bu vizyonla yoluna devam edecektir” diye konuştu.

“BAŞARI ÖYKÜSÜ…”

Bu başarı öyküsünün arkasında Anavatan Türkiye’nin olduğunu ifade eden Tatar, her zaman Türkiye ile iyi ilişkiler içerisinde olduklarını belirtti. Tatar, “Türk dünyasının iş önemli insanlarını KKTC’de görmek ve onlarla büyük projelere imza atmak, karşılıklı olarak TC’nin 82 milyonluk pazarını da KKTC insanının önüne açmak önemli” diye konuştu.

KKTC’ye öğrenci ve turistlerin çoğunun Türkiye’den geldiğini dile getiren Tatar, ürettikleri mal ve hizmetler için de Türkiye’nin önemli bir pazar olduğunu vurguladı.

Başbakan Tatar, rekabet gücünün artırılması, elektrik meselesinin yeni formüllerle çözümlenmesi, Türkiye’den elektrik getirilmesiyle maliyetlerinin ucuzlatılması ile şu anda fert başına yakalanan 12 bin 500 dolarlık gelirin önümüzdeki yıllarda planlanabilirse 25 bin dolara kadar çıkarılmasının mümkün olduğunu kaydetti.

“ORTA VADELİ HEDEF MİLLİ GELİRİ İKİ KATINA ÇIKARMAK OLMALI”

TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da bu rakamları geçmişte ifade ettiğini kaydeden Tatar, “Orta vadeli hedefimiz, yapacağımız çalışmalarla ve yeni yatırım ve projelerle KKTC’nin gayri safi milli hasılasını artırmak ve adaletli bir gelir dağılımıyla insanlarımızın fert başına milli gelirini şu anki seviyesini iki katına çıkarmak olmalıdır. Bunun Türk dünyasının desteğiyle başarılabileceğine inancım sonsuzdur” diye konuştu.

Son Güncelleme: 06.07.2019 14:34
Anahtar Kelimeler:
Fuat Oktay Tatar
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